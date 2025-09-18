Зарплаты педагогов вырастут, но не у всех: чьи выплаты останутся без изменений и почему

Украинским учителям заложили в бюджете на 2026 год повышение зарплат и увеличение должностных окладов, однако специалисты дошкольных учреждений и преподаватели ЗВО (высшие учебные заведения) повышение не получают, потому что их зарплаты привязаны к ЕТС, а должностной оклад почти не изменился. Из-за этого они остаются с фактически низкими окладами, которые не покрывают потребности в достойной оплате труда.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, размер повышения пока не соответствует потребностям педагогов и оставляет без внимания часть работников образования, в частности специалистов дошкольных учреждений.

"Сфера образования – это не только учителя школ. Нужно учитывать всех работников, ведь без надлежащего финансирования дошкольных и высших учебных заведений повышение зарплат для части педагогов выглядит декларативным", – отмечает Гетманцев

Главная проблема заключается в том, что зарплаты этих категорий привязаны к Единой тарифной сетке (ЕТС), а должностной оклад, установленный в бюджете для расчета зарплат, почти не изменился . Так, должностной оклад для первого разряда с 1 января 2026 года составит 3470 грн, что всего на 275 грн больше, чем в 2025 году (3195 грн). Из-за этого все расчеты зарплат в дошкольных учреждениях ведутся именно из этой базы, и повышение на 30% для них фактически не произойдет.

На практике это выглядит так, что воспитатель в дошкольном учреждении с высшей категорией и 20-летним стажем работы сейчас получает около 9500 грн на руки (тарифный разряд 14 – самый высокий для воспитателя). Меньшие зарплаты – около 8500 грн (11 тарифный разряд) – практически приравнены к минимальной заработной плате.

Проект бюджета предусматривает, что тарифная ставка работника бюджетной сферы первого разряда меньше минимальной зарплаты более чем в два раза. Даже с надбавками и коэффициентами, должностной оклад воспитателя высшей категории будет ниже минимальной заработной платы (8397,4 грн).

Аналогичная ситуация касается и преподавателей ЗВО. Должностные оклады ассистента предусмотрены на уровне минимальной зарплаты (9681,3 грн), доцента – 11 867,4 грн, профессора – 12 630,8 грн. Очевидно, что с такими зарплатами сложно требовать высокого качества преподавания и развитие науки.

Более того, средний уровень оплаты труда в сфере образования отстает от средней зарплаты в других секторах экономики почти на 50%. Поэтому для справедливости важно предусмотреть в бюджете обязательное установление надбавок для всех педагогов, аналогичных тем, что получают учителя школ.

