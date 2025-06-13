Члена правления "Нафтогаза" и коммерческого директора "Укргаздобычи" могут арестовать: разоблачена схема с квартирами

Члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка вскоре могут отправить под арест. НАБУ подозревает их в получении неправомерной выгоды (взятка) и злоупотреблении служебным положением, сейчас готовятся материалы для избрания меры пресечения . Речь идет о схеме с захватом земельного участка.

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Как рассказывают OBOZ.UA собеседники в правоохранительных органах, арест может состояться в рамках уголовного производства №52024000000000088. Детективы НАБУ установили, что должностные лица Министерства развития общин и территорий в сговоре с ООО "Ситигазсервис" дали согласие ГП "Укркоммунобслуживание" на заключение договора, который лишил их имущества.

Это дело связано с попыткой дать взятку бывшему вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Так, "Ситигазсервис" входит в группу строительных компаний "СКМ-Групп" Сергея Копыстыра. Сергея Копыстыра подозревают в том, что он предлагал Кубракову элитную недвижимость в замену участия в земельной схеме.

"Во время встречи предоставили "справку" о сотрудничестве, подготовленную "инвесторами", которая имела заголовок "РЕЗЮМЕ проекта "Цветы Украины" и содержала такое предложение - 2% от эффективной площади на указанном объекте (что соответственно составит от 4200 до 4900 кв.м.), которая предназначается для "управленческого фонда" Министерства, которые будут зарегистрированы на любых лиц, которые предоставит министр, а также предоставила карту расположения других земельных участков, которые "инвесторы" желают получить в пользование.... Во время встречи подозреваемый еще раз подчеркнул, что неправомерная выгода будет предоставлена путем оформления недвижимости на физических лиц, которых предоставит Министр", - говорится в материалах.

Ранее между ГП "Укркоммунобслуживание" и ООО "Ситигазсервис" были заключены: договоры №09/12/2022-1 и №09/12/2022-2 от 09.12.2022; договор об установлении права пользования земельным участком для застройки (суперфиция) от 09.12.2022, согласно которому ГП "Укркоммунобслуживание" предоставляет, а ООО "Ситигазсервис" принимает в срочное пользование земельный участок для реализации последними прав на застройку.

Горбатюк и Володин якобы связаны с бывшим министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым, который в 2022-м возглавил "Натфогаз", а затем вернулся на работу в правительство и сейчас занимает должность вице-премьер-министра-министра национального единства. В июне 2024 года стало известно о серии обысков у лиц, связанных с Чернышовым. В частности, детективы пришли к:

бывшему госсекретаря Минрегиона, а ныне члена правления "Нафтогаза" Василия Володина;

а ныне члена правления "Нафтогаза" Василия Володина; директору по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максиму Горбатюку;

экс-советнику Чернышова и экс-руководителя группы подбора и адаптации персонала "Нафтогаза" Марины Медведевой;

По информации сотрудников правоохранительных органов, основанием для обысков стал тот факт, что люди из окружения Чернышова стали владельцами квартир, которые построила строительная компания Копыстыра "КМС Групп". Но оказалось, что ВАКС выдал постановление и на обыски по месту жительства Алексея Чернышова - именно когда он возглавлял Министерство развития общин и территорий, ведомство передало под застройку "КМС Групп" участок земли в Киеве. Но обыски у Чернышова не состоялись.

Компании с орбиты "КСМ-Групп" ведут застройку земель Киева - в частности, тех, которые находятся в пользовании НАН Украины и подчиненных академии структур. В первую очередь речь идет о территории в районе местности Феофания. Напомним, 13 июня Государственное бюро расследований также провело обыски у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшего народного депутата Украины Ирину Сысоенко и трех ее сообщников будут судить в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, которая после депутатства работала в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала уклонистам фиктивные группы инвалидности.

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