Замена "копеек" на "шаги" дорого обойдется бюджету? В НБУ объяснили, как это будет происходить

В Украине инициировали изменение названия разменной монеты с "копейки" на "шаг", однако это не предусматривает никаких дополнительных расходов для государства и не сопровождается массовым изъятием монет из обращения. Закупка нового оборудования касается плановой утилизации более 1 200 тонн непригодных копеек и в перспективе принесет бюджету значительно больше доходов, чем будет стоить сама техника.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Согласно сообщению, в интернете и отдельных медиа снова распространяются утверждения о якобы значительных дополнительных расходах для государства в связи с инициативой.

В качестве "доказательства" приводят информацию о закупке НБУ специального оборудования для уничтожения монет, связывая это непосредственно с будущим переименованием. В самом Нацбанке называют такие заявления манипуляцией и объясняют, что они не соответствуют реальному положению дел.

В НБУ подчеркивают, что изменение названия разменной монеты не потребует никаких дополнительных средств ни из государственного бюджета, ни со стороны самого регулятора. Все расходы, связанные с изготовлением и оборотом наличности, осуществляются в пределах уже заложенных операционных расходов на печать банкнот, чеканку монет и утилизацию непригодных денежных знаков.

Также в Нацбанке опровергают распространенный тезис о массовом и одномоментном изъятии копеек после появления "шагов". Монеты номиналом "50 копеек" и "50 шагов" будут находиться в обращении параллельно, а значит, никакого срочного уничтожения копеек не планируется.

Закупка нового оборудования для утилизации монет действительно происходит, но она не имеет никакого отношения к переименованию копейки. Речь идет об обычной операционной деятельности НБУ, которая продолжается уже не первый год. Еще с 2019 года Нацбанк постепенно изымает из обращения монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые перестали быть платежным средством.

За это время накопились значительные объемы непригодных для обращения монет около 800 тонн. Процесс их возвращения из обращения продолжается и сейчас, поскольку срок изъятия продлен до завершения военного положения и еще на 90 дней после него. Дополнительно с октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. Только за прошлый год из обращения уже вернули 3,1 млн таких монет.

По оценкам НБУ, в целом может вернуться 5-6% монет этого номинала, что составляет примерно 420 тонн. Таким образом, общий объем монет, требующих утилизации, превышает 1 200 тонн.

Для понимания масштабов: в наличном обращении Украины сейчас находится около 11,7 млрд монет, которые постепенно изымаются из обращения. Их общий вес – более 28,5 тысячи тонн. Все эти монеты после изъятия НБУ обязан утилизировать — уничтожить изображение и превратить металл в лом.

Полученный лом продают через специальные аукционы. Например, только в 2025 году Национальный банк получил от его реализации около 29,3 млн грн дохода.

Сейчас уничтожение монет происходит на устаревшем оборудовании Банкнотно-монетного двора, которое имеет производительность в пределах 100-185 кг в час. При таких темпах утилизация уже накопленных объемов длилась бы более девяти лет.

Стоимость нового оборудования составляет 252 300 евро, или около 12,6 млн грн. В то же время в НБУ прогнозируют, что в течение следующих двух-трех лет доход от продажи лома из утилизированных монет может достичь до 153 млн грн. Таким образом, ожидаемые поступления существенно превышают расходы на приобретение техники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако только те, что были выпущены в 2003-2007 годах. Таким образом в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

