За "ублажение" Орбана: Европарламент будет судится с Еврокомиссией. В деле есть след Украины

Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию. Причина – выплата той Венгрии 10,2 млрд евро, которые были заморожены из-за проблем с коррупцией и верховенством закона. Сделано же это было, чтобы "ублажить" премьер-министра страны Виктора Орбана, угрожавшего сорвать предоставление помощи Украине.

Об этом сообщает Politico. Отмечается:

судебная тяжба Европарламента с Еврокомисией станет исторической;

цель этого – дать понять президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что "верховенство закона нельзя обменивать на сделки с Орбаном".

"Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию в связи с выплатой Венгрии 10,2 млрд евро. Что станет историческим шагом. ... По мнению комитета Европарламента по правовым вопросам, [выплата] стала нарушением обязательства по защите денег налогоплательщиков от неправомерного использования", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение судится поддерживает даже политическая группа фон дер Ляйен. В частности, ее лидер Манфред Вебер "подчеркнул важность защиты верховенства закона в преддверии июньских выборов в ЕС".

"Такой вид торговли – деньги ЕС в обмен на право вето – не должен быть разрешен в ЕС", – резюмировал депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

Что говорят в Еврокомиссии

В самой же Еврокомиссии, отмечается, готовы к разбирательствам. Ведь там уверены, что действовали в рамках закона.

"Комиссия считает, что действовала в полном соответствии с законодательством ЕС. И будет защищать свое решение в судах ЕС", – заявил представитель Еврокомиссии.

Времени мало

В то же время, отмечается, крайним сроком для подачи иска является 25 марта. В связи с чем уже в ближайшее время лидеры политических групп встретятся, "чтобы дать глава Европарламента Роберте Метсоле окончательный зеленый свет на подачу иска".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ЕК готовится уже 13 марта предоставить послам ЕС мандат на переговоры о членстве с Украиной. Однако процесс старта этих переговоров снова пытается заблокировать Венгрия, которая намерена выставить Украине дополнительные условия. Эти условия традиционно могут затронуть вопрос венгерского языка в Украине.

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