Обогатились почти на миллион гривен благодаря табаку: в Украине разоблачили новую схему уклонения от налогов

В Украине таможенники разоблачили попытку ввоза табачных изделий с уклонением от уплаты акцизов на почти миллион гривен. Товар изъят, а предприятие ожидает судебное решение и возможные штрафы.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Выявленное нарушение касается одного из украинских предприятий, активно сотрудничающего с компаниями из Швейцарии и Швеции, и пыталось избежать налогообложения при ввозе товаров, содержащих никотин, предназначенный для вдыхания без горения.

Во время проверки деятельности предприятия таможенники обратили внимание на документы, представленные для таможенного оформления. В них было отмечено, что товар не подлежит налогообложению акцизным налогом, поскольку продукция якобы не табачное изделие. Однако после проведения лабораторных исследований образцов товара оказалось, что продукция содержит никотин и относится к категории табачных изделий, подлежащих обязательному акцизному налогообложению.

Это подтвердило факт попытки избежать уплаты акциза, что является серьезным нарушением таможенного законодательства. Согласно расчетам, сумма акцизного налога, от которого предприятие пыталось уклониться, составляет около миллиона гривен.

Лабораторные анализы, проведенные по заказу таможни, явились решающим этапом в расследовании. Они продемонстрировали, что ввозимая продукция содержит никотин в концентрациях, характерных для табачных изделий. Это означает, что товар подлежит налогообложению акцизным налогом независимо от указанных в документах данных.

Эксперты отмечают, что подобные попытки уклонения от уплаты акцизов становятся все чаще, поскольку акцизный налог на табачные изделия является одним из самых высоких в структуре налоговых поступлений. Однако таможенники активно сотрудничают с лабораториями и специалистами, чтобы разоблачить подобные нарушения.

После выявления нарушения Ровенская таможня составила два протокола о нарушении таможенных правил в соответствии с законодательством Украины. Изъятые табачные изделия остаются на складе до принятия судебного решения.

По оценкам специалистов, масштабы теневого рынка табачных изделий могут составлять до 10% общего объема продаж, что означает потери бюджета в миллиардах гривен ежегодно. В связи с этим таможенные органы уделяют особое внимание контролю за ввозом таких товаров и принимают дополнительные меры по предотвращению уклонений от уплаты акцизов.

Согласно законодательству Украины, попытка уклонения от уплаты акцизного налога может наказываться крупными штрафами и конфискацией товара. В некоторых случаях возможно возбуждение уголовного производства против ответственных лиц, если окажется, что нарушение носило умышленный характер.

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