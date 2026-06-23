Помощница Мудрой и "паралич" санкций: что известно о заместительнице министра Елене Ференс, возглавляющей Минюст

Министерство юстиции Украины уже несколько месяцев остается без официального полноценного руководителя, и, по информации наших источников, в ближайшее время назначение нового министра вообще не планируется. Причина банальна: нынешний "статус-кво" полностью устраивает заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру. Вполне вероятно, что именно она и задерживает избрание и назначение нового министра.

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По данным осведомлённых инсайдеров, реальное руководство Минюстом сегодня осуществляет именно Мудра. Находясь на Банковой, она фактически управляет министерством через лояльных людей, в частности через свою близкую подругу, которая сейчас занимает одну из руководящих должностей в ведомстве – заместительницу министра Елену Ференс.

Источники утверждают, что отсутствие постоянного министра в течение последних месяцев — это не случайная задержка, а продуманная тактика. Именно Мудра фактически реализует и санкционную политику государства.

Наиболее критическим последствием этой ситуации является фактический паралич санкционных дел. Важные санкционные разбирательства и конфискация активов агрессора останавливаются из-за отсутствия юридически ответственных лиц. Поскольку министра нет, "конечного виновника" в случае провала найти просто невозможно.

Ситуация, когда ключевое министерство страны в состоянии войны месяцами остается без легитимного и ответственного руководителя, вызывает, как минимум, удивление. Это не просто управленческий хаос — это откровенный позор перед международными партнерами, которые ждут от Украины жесткой и системной санкционной политики, а не кулуарных договоренностей и демонстрации модных образов.

Кстати, недавно Ференс оказалась в центре громкого скандала — она репостнула видео российской блогерши о сложностях женской судьбы. При этом она сделала репост видео не в сторис, которые хранятся 24 часа, а на страницу, пишет издание "Телеграф".

В видео звучит музыка на русском языке о женской судьбе и даже есть кадры с флагом России. Кстати, трек автора называется "От**бейтесь". Эти действия заместительницы министра юстиции вызывают немало вопросов на пятый год полномасштабного вторжения. Ведь у чиновницы более чем 20-летний стаж в политике.

Недавно СМИ также писали о стоимости нарядов чиновницы. В гардеробе заместительницы министра г-жи Ферне регулярно появляются вещи от Versace, Loro Piana и Brunello Cucinelli. Стоимость лишь одной такой детали гардероба часто превышает месячный оклад среднестатистического украинского чиновника.

Правда, чиновница старается поддерживать и тренд "покупай украинское" — тоже в премиум-сегменте. В ее гардеробе заметили голубой костюм от отечественного бренда Mazini, который стоит около €1000.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители изъяли технику у ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД" — компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Компания, несмотря на санкции и даже временное заключение Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

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