Вступление в ЕС принесет Украине 186 млрд евро финансовой помощи: FT рассекретило подсчеты Брюсселя
Украина после обретения полноценного членства в Евросоюзе в течение семи лет получит около 186 млрд евро. Речь идет о финансовой помощи, которую ЕС оказывает членам союза.
Об этом свидетельствуют внутренние оценки общего бюджета ЕС, сделанные в Брюсселе, сообщает Financial Times (FT). Еврочиновники провели расчеты летом-2023.
Документы свидетельствуют, что по текущим правилам, после вступления в ЕС Украина получит право на такие виды финансовой поддержки:
- выделение 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС (САР) в течение семи лет;
- 61 млрд евро из фондов объединения ЕС. Это средства на развитие инфраструктуры в самых бедных странах-членах ЕС;
- 28,5 млрд евро по другим программам.
Издание указывает, что сильнее всего членство Украины скажется на САР. Именно эта страна станет самым большим получателем субсидий, имея при этом 41,1 млн га с/х площадей.
При этом оценки включали модель "расширенного союза", в которой, кроме Украины, могут вступить шесть балканских государств, а также Молдова и Грузия. Отмечается, что присоединение всех этих стран оценивается для ЕС в 256,8 млрд.
В целом это также приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий на 20%. Кроме того, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта потеряют право на финансирование из фондов объединения ЕС, т.к. перестанут быть наиболее нуждающимися государствами.
Однако стоит учитывать два важных момента. Первый заключается в том, что сроки вступления всех указанных стран в ЕС могут растянуться на десятилетия, и получение членства точно не будет одновременным.
Второй нюанс – расчеты проведены согласно действующим правилам Евросоюза. В FT считают, что они "почти наверняка будут скорректированы в случае расширения блока".
Кроме того, в документе указано, что появление новых членов позволит ЕС решить проблемы с нехваткой рабочей силы. Ведь уже сейчас, к примеру, Польша зависит от работников из Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западных СМИ, ЕС намерен официально объявить о начале переговоров о полноценном вступлении Украины до декабря-2023. Юридическое решение может быть принято к началу 2024 года.
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