"Все убежавшие в Германию украинцы быстро вернутся": стало известно, когда Украина запустит пилотный проект в отношении беженцев

В 2025 году Украина планирует запустить проект по возвращению граждан из-за границы, в частности из Германии, с целью их реинтеграции в экономику и оборонную сферу. Киев тесно сотрудничает с немецким правительством, чтобы обеспечить скорый и комфортный возврат украинцев домой.

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О запуске проекта сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин. Инициатива, которая станет частью деятельности вновь созданного Министерства национального единства, призвана способствовать реинтеграции граждан в общественную, экономическую и оборонную жизнь страны.

По словам министра национального единства Александра Камышина, целью проекта является не только возвращение людей домой, но и привлечение их в ключевые сферы, в частности оборонной индустрии. "Мы работаем над тем, чтобы украинцы, покинувшие страну из-за войны, смогли вернуться домой. Этот проект для Украины начнется уже в начале следующего года", – отметил Камышин.

По информации Welt, Киев активно сотрудничает с немецким правительством в вопросе возвращения граждан. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Берлин и Киев уже обсудили технические детали инициативы, а также договорились о совместном поиске решений для ускорения процесса. Шмигаль подчеркнул:

"Наше правительство заинтересовано в возвращении всех украинцев, выехавших в первые дни войны или после нее. Мы ждем этих людей", - подчеркнул Шмигаль. Приоритетные задачи проекта:

реинтеграция в оборонную сферу: Украина нуждается в квалифицированных кадрах для укрепления оборонной индустрии, поэтому важно привлечь специалистов, находящихся за границей;

Украина нуждается в квалифицированных кадрах для укрепления оборонной индустрии, поэтому важно привлечь специалистов, находящихся за границей; реализация экономического потенциала: возвращение граждан будет способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест и развитию ключевых отраслей;

возвращение граждан будет способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест и развитию ключевых отраслей; социальная поддержка: правительство разрабатывает программы по адаптации возвращенных граждан, обеспечение их жильем, трудоустройством и доступом к образовательным и медицинским услугам.

Пилотный проект с Германией станет первым звеном в создании глобальной стратегии возвращения украинцев из всех стран, где они нашли временное убежище. Правительство стремится обеспечить комфортные условия для возвращения, подчеркивая, что все украинцы независимо от обстоятельств их выезда являются важной частью нации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество беженцев из Украины в Европейском Союзе за месяц выросло более чем на 1 тысячу человек, наиболее заметно их увеличилось в Германии, Польше и Испании. Впрочем, данные из Литвы указывают на значительное сокращение количества лиц, находящихся под временной защитой.

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