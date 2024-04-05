Владельцев киосков с сигаретами ожидают внезапные проверки: Гетманцев жестко предупредил нечестных предпринимателей

Владельцев киосков по продаже табака призывают соблюдать требования по применению РРО, поскольку нарушение может привести к внезапным проверкам и аннулированию лицензий. К нечестным предпринимателям обратился с предупреждением глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа").

"У нас с вами есть несколько вариантов развития событий, если вы вдруг не спохватитесь сами и не начнете тотально применять РРО ко всем без исключения продаж, прекратив воровать в армии", – сообщил Даниил Гетманцев в Telegram. По его словам, наблюдается определенное пренебрежение требованиями по применению РРО (регистраторы расчетных операций) в сфере продажи табака в лицензированных киосках, что имеет серьезные последствия.

Даниил Гетманцев отмечает, что для нарушителей существует несколько сценариев дальнейшего развития ситуации. Если они не начнут соблюдать требования законодательства , будут применены определенные методы воздействия, а именно:

внезапные проверки;

дополнение оснований для аннулирования лицензий;

запрет продаж в киосках.

Зачем требуются РРО

Значительное количество ФЛП в нашей стране использует схемы уклонения от уплаты налогов, включая несоблюдение требований по РРО. Это не только нарушает законодательство, но и имеет серьезные последствия для экономики и общества в целом.

Возобновление ответственности за нарушения в сфере применения РРО с 1 октября 2023 года является шагом в направлении борьбы с подобными нарушениями. Штрафы за невыполнение требований распространяются на более широкий спектр деятельности, включая торговлю подакцизными товарами, такими как табак, и это показывает серьезный подход к обеспечению соблюдения правил всеми субъектами предпринимательской деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в налоговом комитете Верховной Рады утвердили законопроект, предусматривающий устранение налоговых проверок для т.н. "белый бизнес". То есть, для предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

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