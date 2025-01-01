Венгрия потеряла миллиард евро от ЕС: правительство Орбана не провело реформы

Венгрия потеряла 1 миллиард евро средств ЕС из-за нарушения принципов верховенства права. Стране не удалось провести необходимые реформы до конца 2024 года.

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Об этом сообщает издание The Munich Eye. Средства могли бы быть потрачены на развитие регионов Венгрии. Эти средства сначала были заморожены в конце 2022 года после того, как Комиссия ЕС определила, что Венгрия пренебрегает ключевыми стандартами и фундаментальными ценностями ЕС.

Чтобы разблокировать эти финансовые ресурсы, Венгрия должна была ввести значительные реформы до конца года. Эти реформы включали изменения в законодательство, направленные на предотвращение конфликта интересов и борьбу с коррупцией. Однако венгерское правительство не выполнило эти условия.

Министр по делам Европы Венгрии Янош Бока заявил, что правительство выполнило все необходимые условия для доступа к ресурсам ЕС. Он обвинил Брюссель в задержке средств, по праву принадлежащих венгерскому населению, по политическим мотивам.

В попытке решить потенциальную нехватку финансирования премьер-министр Виктор Орбан обратился к альтернативным источникам финансирования, в частности из Китая. В апреле Венгрия получила ссуду в размере 1 миллиарда евро от государственных банков Китая, этот шаг был сдержан и публично обнародован лишь в июле, когда Центр управления государственным долгом Венгрии раскрыл некоторые детали. Срок погашения кредита составляет три года, хотя детали по процентным ставкам и графикам погашения остаются неразглашенными.

Присутствие Китая в Венгрии растет благодаря значительным инвестициям, таким как строительство крупного завода по производству электромобилей компанией BYD на юге Венгрии и крупного завода аккумуляторных элементов CATL в восточном городе Дебрецен. Кроме того, китайские компании принимают участие в строительстве новой железнодорожной линии, соединяющей Будапешт с Белградом, причем Венгрия берет кредит в размере почти 900 миллионов евро от китайского Exim Bank для своей части проекта.

Несмотря на получение финансовой поддержки Китая, Орбан продолжает добиваться освобождения замороженных средств ЕС. Согласно последним отчетам, около 19 миллиардов евро из средств ЕС остаются заблокированными для Венгрии, включая необходимую поддержку и помощь в лечении COVID-19. В декабре Орбан пригрозил ветировать следующий семилетний бюджет ЕС, если приостановленные средства не будут высвобождены. Ожидается, что переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на 2028-2035 годы начнутся в середине 2025 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, Орбан после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Таким образом , через Венгрию в ЕС могут попасть тысячи россиян, среди которых могут быть шпионы и диверсанты.

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