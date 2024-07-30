Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Таким образом, через Венгрию в ЕС могут попасть тысячи россиян, среди которых могут быть шпионы и диверсанты.

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Как пишет издание RND, россиян включили в программу так называемой "национальной карты" – она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится. Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников с семьями.

Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и беспрепятственно двигаться в другие страны ЕС. Другие страны ЕС, например, Финляндия, больше не пускают россиян в страну. Правительство в Хельсинки оправдало это попытками России дестабилизировать границу и страны ЕС.

Евродепутат Сергей Лагодинский в интервью RND отметил, что разрешить въезжать в страну ЕС без проверки в ситуации, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак – неправильный путь. В то же время он также считает неправильным "клеймить всех российских граждан".

Ранее Орбан вообще заявил, что у ЕС деньги "уже заканчиваются" деньги из-за того, что Союз придерживается внешнеполитической позиции американских демократов. То есть санкционной политики США (по утверждению венгерского премьера, их придумали и начали применять именно представители Демократической партии США).

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2024 года Венгрия взяла миллиардный кредит у трех китайских банков – самый крупный кредит, который когда-либо получал Будапешт. Он был полностью использован еще до 19 апреля. При этом государственный долг Венгрии находится на рекордно высоком уровне.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойлу" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

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