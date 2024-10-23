Великобритания выделит Украине около 155 млн долларов на защиту портов

Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов (около 155 млн долларов) на поддержку коалиции морских сил и средств. Это будет сделано на фоне усиления российских атак по украинской портовой инфраструктуре в Черном море.

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Об этом сообщили в британском правительстве. Там отметили:

Великобритания ищет партнеров для совместного финансирования поставок "сотен морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора".

Великобритания и Норвегия совместно ищут 100 млн фунтов (около 130 млн долларов) для совместного финансирования коалиции.

"Жестокие атаки России не ограничиваются Черным морем: на протяжении всего этого года путинские войска также наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, стремясь сделать жизнь украинского народа невыносимой, особенно сейчас, когда страна вступает в зиму. Они атаковали тысячи гражданских объектов, включая больницы и энергетическую инфраструктуру", – подчеркнули в правительстве Британии.

Кроме того, отмечается, что усиление российских атак совпало с сезоном сбора урожая в Украине – "стране, которая является крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции", а также имеет решающее для глобальной продовольственной безопасности.

"Конфликт Путина в Украине привел к сокращению поставок для некоторых наиболее нуждающихся людей в мире и способствовал росту цен на продовольствие и топливо по всему миру. По данным британской разведки, в последнее время заметно возросла склонность России к риску при нанесении ударов по портовой инфраструктуре, а суда с зерном стали сопутствующим ущербом в ходе российской кампании", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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