В Японии ввели ограничения на поставки передового оборудования для производства чипов в Китай: детали

В Японии 23 июля вступили в силу ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай. Этот шаг вызвал отрицательную реакцию со стороны КНР.

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Министерство торговли Японии, согласно закону об иностранной валюте, приказом добавило 23 позиции для производства микросхем, требующих разрешения на экспорт. Об этом говорится в материале издания Kyodo.

В Пекине заявили, что в августе ограничат экспорт галлия и германия, двух редкоземельных металлов, имеющих решающее значение для производства чипов, в ответ на ограничение США на экспорт полупроводников, нацеленных на Китай.

В октябре 2022-го Штаты ввели масштабный контроль над экспортом определенных высококачественных микросхем, которые Китай мог бы использовать для обучения системам искусственного интеллекта и модернизации своей армии.

Какие ограничения ввела Япония?

Согласно новым правилам, список запрещенных предметов теперь включает оборудование для очистки, проверки и литографии, технологии, используемые для создания сложных узоров, которые можно выгравировать на полупроводниковых пластинах, что важно для производства передовых чипов.

При этом правительство Японии упростило процесс экспорта такого оборудования в 42 страны и регионы, включая Соединенные Штаты, ключевого союзника Японии в области безопасности, Южную Корею и Тайвань.

Около 10 японских компаний, занимающихся производством такого оборудования, по всей вероятности, пострадают от правил. Но министр промышленности Японии Ясутоши Нисимура заявил, что влияние на отечественные компании, вероятно, будет ограничено, поскольку экспортный контроль направлен на "чрезвычайно передовые" технологии.

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