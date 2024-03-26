В Венгрии приняли решение по запрету украинского меда: что заявили в возглавляемом Орбаном кабинете министров

Венгрия не планирует возобновлять запрет на импорт меда из Украины – причем даже несмотря на протесты местных производителей. Как объяснил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, подобные односторонние запреты не имеют положительного влияния на местный рынок.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

венгерские фермеры утверждают, что дешевый украинский мед снижает цены и угрожает их бизнесу;

Надь говорит, что после введения запрета оптовые цены на мед в Венгрии не выросли настолько, как надеялись фермеры – "однако нанесли ущерб компаниям, которые упаковывают и экспортируют мед в ЕС".

Более того, подчеркивается, министр заявил, что украинский мед нужен венгерским экспортерам. Ведь в противном случае они не смогут выполнить свои контрактные обязательства.

"Нам пришлось снова открыть наш рынок ... поскольку запрет больше не мог поддержать интересы венгерских пчеловодов. Это не оказало ощутимого влияния и мы не хотим создавать еще больших проблем", – сказал член возглавляемого Виктором Орбаном венгерского кабмина.

Предложение Франции и Польши по Украине может затянуть войну

В то же время, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, требования введения дополнительных ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции на европейский рынок, которые Украине выставили Франция и Польша, рискуют продлить развязанную Россией войну. Ведь их внедрение нанесет удар по доходам Украины, что увеличит шансы на то, что война затянется.

Как объяснили аналитики Financial Times, Варшава и Париж прилагают усилия, чтобы усилить предварительное соглашение с Украиной, по которому:

вводятся ограничения на многие виды украинского импорта;

сама же Украина получает продление беспошлинного режима торговли с ЕС.

При этом предыдущее соглашение об ограничениях уже предполагало сокращение украинского импорта на более 400 млн евро в течение следующего года – "если Киев не сможет найти альтернативные рынки сбыта". Однако принятие франко-польского предложения "снизит эту сумму еще на 800 млн евро".

"По словам же министра сельского хозяйства Украины, франко-польское стремление расширить ограничения на импорт украинских продуктов питания в ЕС рискует сделать войну более длительной, чем могло бы быть. Сольский отметил, что дополнительные ограничения ударят по доходам Украины и "увеличат шансы на то, что война затянется", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем блокада границы Украины и Польши все равно продолжается, грузовики пропускают с серьезными ограничениями. В то же время поляки досрочно сняли блокаду на границе с Россией.

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