В украинских обменниках заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень 24 апреля они определили его в средние 41,01/41,55 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. выше в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Повысили курс и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,3/42 грн (покупка/продажа). Что на 15 коп. выше в покупке и на 20 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,84-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,84 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,98 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они его по 40,9-41,51 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,51 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (25 апреля) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,8 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и продаже.

В обменниках курс, по прогнозу, будет находиться в пределах от 40,7 до 41,75 грн. Соответственно, доллар может снизится как в покупке, так и в продаже.

В целом же, отметил Козырев, на ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:

Текущие хозяйственные операции компаний и конец месяца.

"На этой неделе клиенты будут закрывать свои текущие хозяйственные операции и готовиться к скорейшему закрытию нового отчетного периода. При таком формате работы не следует ожидать от компаний значительного роста объема сделок на валютном межбанке", – объяснил аналитик.

Поведение пары евро/доллар на мировых рынках.

Козырев объясняет: несмотря на то, что регулярная публикация текущих данных о состоянии экономик США и стран ЕС будет влиять на поведение основной валютной пары, из-за стрессов торговых войн ей, "да и вообще мировому валютному рынку", необходимы "отдых" и коррекция.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в финансовом секторе не советют украинцам инвестировать в доллар. Причина – подорванное доверия к американской валюте из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Соответственно, доллар ныне не рассматривается как надежный актив – в отличие от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые, считается, являются лучшим активом для инвестиций.

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