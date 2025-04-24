В украинских обменниках заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень 24 апреля они определили его в средние 41,01/41,55 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. выше в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.
Повысили курс и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,3/42 грн (покупка/продажа). Что на 15 коп. выше в покупке и на 20 коп. в продаже.
В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,84-42 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,85 грн;
- Райффайзен Банк – 41,84 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Универсал Банк – 41,9 грн;
- Сенс Банк – 41,9 грн;
- Укрсиббанк – 41,98 грн;
- Таскомбанк – 41,9 грн;
- абанк – 42 грн;
- Прокредит Банк – 41,9 грн.
Покупают же они его по 40,9-41,51 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,25 грн;
- Райффайзен Банк – 41,51 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Универсал Банк – 40,9 грн;
- Сенс Банк – 41,4 грн;
- Укрсиббанк – 41,35 грн;
- Таскомбанк – 41,35 грн;
- абанк – 41,3 грн;
- Прокредит Банк – 41,35 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с долларом
В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (25 апреля) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,8 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и продаже.
В обменниках курс, по прогнозу, будет находиться в пределах от 40,7 до 41,75 грн. Соответственно, доллар может снизится как в покупке, так и в продаже.
В целом же, отметил Козырев, на ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:
- Текущие хозяйственные операции компаний и конец месяца.
"На этой неделе клиенты будут закрывать свои текущие хозяйственные операции и готовиться к скорейшему закрытию нового отчетного периода. При таком формате работы не следует ожидать от компаний значительного роста объема сделок на валютном межбанке", – объяснил аналитик.
- Поведение пары евро/доллар на мировых рынках.
Козырев объясняет: несмотря на то, что регулярная публикация текущих данных о состоянии экономик США и стран ЕС будет влиять на поведение основной валютной пары, из-за стрессов торговых войн ей, "да и вообще мировому валютному рынку", необходимы "отдых" и коррекция.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в финансовом секторе не советют украинцам инвестировать в доллар. Причина – подорванное доверия к американской валюте из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Соответственно, доллар ныне не рассматривается как надежный актив – в отличие от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые, считается, являются лучшим активом для инвестиций.
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