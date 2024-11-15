В украинских обменниках ожидается подорожание доллара: какой прогнозируют курсу

На новой неделе в обменниках Украины прогнозируется изменение курса доллара. Ожидается, что в течение 18-24 ноября стоимость валюты в них будет находиться на уровне 41,2-41,8 грн. Вечером же 15 ноября там определили курс в средние 41,13/41,59 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается его рост как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

Прогнозируется, что курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

Вечером 15 ноября банки выставили курс на среднем уровне 41,15/41,6 грн (покупка/продажа).

"В последнюю декаду ноября ситуация на валютном рынке будет оставаться предсказуемой. С с одной стороны, валютные изменения будут несущественными, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов. А с другой – спрос и предложение будут уравновешены", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: вопреки внешним военным угрозам и возможным энергетическим испытаниям, в Украине созданы максимально благоприятные условия для стабильности на валютном рынке. "Экономический тыл прочный, что положительно скажется не только на развитии экономики, но и на валютном рынке", – резюмировал банкир.

Украинцы могут отказаться от обмена долларов

В то же время, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен". Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен. Как рассказали в самом НБУ, таким документом может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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