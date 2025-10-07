В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники существенно повысили курс доллара. В полдень 7 октября они определили его в средние 41,15/41,5 грн (покупка/продажа), что сразу на 27 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем днем ранее.

А вот в банках произошли менее заметные изменения. Там стоимость наличного доллара выставили на среднем уровне 41,05/41,54 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. выше в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,45-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

абанк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Прокредит Банк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

абанк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Будет ли резкое изменение курса доллара

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (10 октября) в банках курс наличного доллара будет находиться в пределах от 40,7 до 41,85 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по его словам, ожидается снижение стоимости доллара в покупке при росте в продаже. По прогнозу, курс в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн.

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах – в пределах 15-20 копеек, – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

