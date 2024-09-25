В украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит

В украинских обменниках заметно подешевел доллар. Утром 25 сентября они выставили его курс на среднем уровне 40,9/41,71 грн (покупка/продажа), что на 46 коп. дешевле в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках изменений не произошло. Как и днем ранее, они покупают наличную валюту в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 41-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Смысл Банк – 41,2 грн;

OTP Bank – 41,05 грн.

Продают же они ее по 41,55-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Укрэксимбанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,57 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

OTP Bank – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Будет ли в Украине резкое повышение курса

Вместе с тем, в проекте бюджета на 2025 года курс доллара закладывается на уровне 45 грн. Однако этот показатель не является целью для министерства финансов. Напротив,его нужно воспринимать как ориентировочный – прежде всего, для планирования расходов. Т.е., искусственно тянуть курс нацвалюты к 45 грн/доллар там не собираются.

"Этот показатель для нас не самоцелью. И просто является индикативным", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

При этом он подчеркнул: курсовую политику в Украине определяет Нацбанк. Минфин же закладывает в проект бюджета ожидаемые курсовые прогнозы – для того, чтобы спланировать расходы, "в первую очередь, для обслуживания долга". А также рассчитать другие зависимые от курса поступления:

заимствование в валюте;

поступления от импортных пошлин и НДС.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные.

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