В украинских обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар
За выходные украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. Утром понедельника 28 апреля они определили его в средние 41,01/41,71 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже в покупке, но на 16 коп. выше в продаже, чем было в пятницу 25 апреля.
Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Здесь стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,3/42,03 грн (покупка/продажа). Что:
- на 19 коп. выше в продаже;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,92-42,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,92 грн;
- ПУМБ – 42 грн;
- Универсал Банк – 42 грн;
- Сенс Банк – 41,99 грн;
- Укрсиббанк – 42 грн;
- Таскомбанк – 42,1 грн;
- абанк – 42 грн;
- Прокредит Банк – 42,05 грн.
Покупают же они ее по 41-41,57 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,57 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Универсал Банк – 41 грн;
- Сенс Банк – 41,45 грн;
- Укрсиббанк – 41,35 грн;
- Таскомбанк – 41,3 грн;
- абанк – 41,3 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Чего ожидать от доллара после 1 мая
В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в начале мая в украинских банках и обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на текущей неделе (28 апреля – 4 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн.Таким образом:
- в банках прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже;
- в обменниках – рост в покупке при снижении в продаже.
В целом же, отметил банкир, главным фактором, который будет влиять на курс в мае, станет "ожидаемое прекращение действия льгот ЕС для украинского экспорта". Также, подчеркивается, значительное влияние окажет ожидаемый рост потребительских цен примерно на 1,5% в месяц.
"Собственно, в мае может быть инфляционный пик. Все это может заставить Нацбанк снова вмешаться, чтобы укрепить национальную валюту", – говорится в сообщении.
Впрочем, констатировал Лесовой, несмотря на все, Нацбанк будет контролировать ситуацию и обезопасит рынок от негативных событий. А потому "не стоит ожидать, что курсовые показатели стремительно взлетят".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.
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