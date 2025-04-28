В украинских обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. Утром понедельника 28 апреля они определили его в средние 41,01/41,71 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже в покупке, но на 16 коп. выше в продаже, чем было в пятницу 25 апреля.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Здесь стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,3/42,03 грн (покупка/продажа). Что:

на 19 коп. выше в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,92-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,92 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Универсал Банк – 42 грн;

Сенс Банк – 41,99 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 42,05 грн.

Покупают же они ее по 41-41,57 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,57 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 41 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от доллара после 1 мая

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в начале мая в украинских банках и обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на текущей неделе (28 апреля – 4 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн.Таким образом:

в банках прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – рост в покупке при снижении в продаже.

В целом же, отметил банкир, главным фактором, который будет влиять на курс в мае, станет "ожидаемое прекращение действия льгот ЕС для украинского экспорта". Также, подчеркивается, значительное влияние окажет ожидаемый рост потребительских цен примерно на 1,5% в месяц.

"Собственно, в мае может быть инфляционный пик. Все это может заставить Нацбанк снова вмешаться, чтобы укрепить национальную валюту", – говорится в сообщении.

Впрочем, констатировал Лесовой, несмотря на все, Нацбанк будет контролировать ситуацию и обезопасит рынок от негативных событий. А потому "не стоит ожидать, что курсовые показатели стремительно взлетят".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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