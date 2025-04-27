Украинцам следует быть готовыми к новому курсу: чего ожидать от доллара после 1 мая

В начале мая в украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (28 апреля – 4 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 26 апреля они покупали доллар по среднему курсу 40,4 грн, а продавали по 41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке, при снижении в продаже.

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В банках же прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там стоимость американской валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,2-41,6 грн.

Вечером же 26 апреля банки покупали доллар в среднем по 41,3 грн. А продавали по 41,98 грн.

В целом же, отметил банкир, главным фактором, который будет влиять на курс в мае, станет "ожидаемое прекращение действия льгот ЕС для украинского экспорта". Также, подчеркивается, значительное влияние окажет ожидаемый рост потребительских цен примерно на 1,5% в месяц.

"Собственно, в мае может быть инфляционный пик. Все это может заставить Нацбанк снова вмешаться, чтобы укрепить национальную валюту", – говорится в сообщении.

Также, акцентировал Лесовой, повлиять на курсовую ситуацию может потенциальное соглашение Украины с США о полезных ископаемых. Ведь, по его словам, от его условий могут зависеть:

развитие экономики;

потенциальное наступление мира.

Впрочем, констатировал банкир, несмотря на все, Нацбанк будет контролировать ситуацию и обезопасит рынок от негативных событий. А потому "не стоит ожидать, что курсовые показатели стремительно взлетят".

"Май станет по-настоящему важным месяцем для украинского валютного рынка. В то же время рынок будет находиться под надежной защитой НБУ, ведь будет действовать режим "управляемой гибкости", фактически исключающий резкие изменения и направленный на достижение баланса между спросом и предложением", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в экспертной среде ожидают заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, в мае он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на 28 апреля Нацбанк обновил его до 41,75 грн, что на 6 коп. выше текущего.

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