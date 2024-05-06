В украинских обменниках переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках вырос курс доллара. Так, в полдень понедельника 6 мая они выставили его на среднем уровне 39,42/39,85 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. выше, чем вечером пятницы 3 мая в покупке и на 1 коп. в продаже.

А вот в банках наличная валюта подешевела. В полдень понедельника 6 мая они определили ее курс в средние 39,33/39,85 грн (покупка/продажа), что:

на 8 коп. дешевле, чем вечером пятницы 3 мая в покупке;

на 3 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 38,7-39,4 грн. Так:

ПриватБанк – 39,25 грн;

Укрэксимбанк – 39,25 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Укрсиббанк – 39,25 грн;

Сенс Банк – 39,4 грн;

Универсал Банк – 38,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,3 грн.

Продают же они его по 39,8-39,9 грн. В частности:

Приватбанк – 39,85 грн;

Укрэксимбанк – 39,85 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Укрсиббанк – 39,85 грн;

Сенс Банк – 39,86 грн;

Универсал Банк – 39,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в ближайшее время

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (6-12 мая) в Украине ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках.

Он отметил: разница между курсами купли и продаж останется на прежнем уровне. В частности:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.

Разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.

"На валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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