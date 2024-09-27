В украинских банках заметно изменили курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских банках заметно переписали курс наличного доллара. Утром 27 сентября они выставили его на среднем уровне 41/41,5 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,87-41,05 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,87 грн;
- Укрэксимбанк – 40,9 грн;
- Райффайзен Банк – 40,95 грн;
- ПУМБ – 41 грн;
- Сенс Банк – 41,05 грн;
- Креди Агриколь Банк – 40,9 грн;
- OTP Bank – 41 грн.
Продают же они ее по 41,38-41,5 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,47 грн;
- Укрэксимбанк – 41,5 грн;
- Райффайзен Банк – 41,38 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,39 грн;
- OTP Bank – 41,5 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Подешевел доллар и в обменниках. Там его курс определили в средние 40,8/41,57 грн (покупка/продажа). Что:
- на 3 коп. дешевле в покупке;
- на на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.
По какому курсу будут менять доллары в октябре
В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (30 сентября – 6 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
В обменниках также прогнозируется рост курса в покупке и продаже. Ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.
В целом же, отмечается, в начале октября курсовые показатели не будут прыгать. Так, "все изменения будут достаточно плавкими и тенденциозными.
Впрочем, не исключается, что по итогам сентября-октября гривня может девальвировать. Однако практически незаметно – "до 1% стоимости".
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") объяснил: прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом. При этом все считается с запасом – поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами. Он отметил: каким будет курс на самом деле, никто не знает.
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