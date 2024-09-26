Украинцам рассказали, по какому курсу будут менять доллары в банках и обменниках: чего ожидать в октябре

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (30 сентября – 6 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. В то же время, вечером 26 сентября банки покупают доллары в среднем по 41,15 грн, а продают по 41,6 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В обменниках также прогнозируется рост курса в покупке и продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 26 сентября они определили стоимость валюты в средние 41,03/41,55 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, в начале октября курсовые показатели не будут прыгать. Так, "все изменения будут достаточно плавкими и тенденциозными.

Впрочем, не исключается, что по итогам сентября-октября гривня может девальвировать. Однако практически незаметно – "до 1% стоимости".

"Самым главным и, так сказать, системным фактором все же останется стратегия Нацбанка: это своевременное и эффективное реагирование на любые потенциальные угрозы для стабильности рынка. Собственно благодаря эффективным действиям регулятора, ситуация на валютном рынке прогнозируема", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Будут ли резко повышать курс

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") объяснил: прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом. При этом все считается с запасом – поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами. Он отметил: каким будет курс на самом деле, никто не знает.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. ... Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – сказал народный депутат.

В целом же, рассказал он, курс доллара закладывают в бюджет, "потому что нужно посчитать, сколько придет иностранной помощи в гривне/сколько потратим на обслуживание долга". А кроме того:

для расчета доходов от таможни и акцизов," которые в основном напрямую зависят от курса";

для понимания расходов, связанных с импортом, – "например, иностранное оружие".

Как сообщал OBOZ.UA, до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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