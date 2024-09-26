Доллар по 45 грн: украинцам рассказали, будут ли резко повышать курс

Прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это – прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом. При этом все считается с запасом – поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами.

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Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: каким будет курс на самом деле, не знает никто.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. ... Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – сказал народный депутат.

Он подчеркнул: курс в бюджет не закладывается – он "есть только в макропрогнозе". При этом "курс закладывается под цифры бюджета" чиновниками. К чему он относится, вероятно, скептически.

"Если бы они умели угадывать курс, были бы олигархами на Уолл Стрит. Но не угадывают", – отметил Железняк.

Зачем в бюджет закладывают прогноз курса

В целом же, рассказал он, курс доллар закладывают в бюджет, "потому что нужно посчитать, сколько придет иностранной помощи в гривне/сколько потратим на обслуживание долга". А кроме того:

для рассчета доходов от таможни и акцизов," которые в основном напрямую зависят от курса";

для понимания расходов, связанных с импортом – "например, иностранное оружие".

Какие ожидания бизнеса

В то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. Отметим:

компании используют прогнозы курса планирования бюджетов, инвестиций и экспортно-импортных операций;

изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса – особенно для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца же 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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