В украинских банках переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подорожал доллар – однако только в продаже. В полдень 30 мая там определили его курс в средние 41,07/41,58 грн (покупка/продажа), что на 5 коп выше, чем днем ранее, однако осталось на прежнем уровне в покупке.

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Минимальные изменения произошли и в банках. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,2/41,7 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. ниже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,72 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,4 грн. Так:

ПриватБанк – 41,12 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара "готовятся" существенно менять

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для OBOZ.UA, что в начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Ожидается, что на следующей неделе (2-8 июня), в банках и обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается:

в банках – рост курса как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – такие же процессы.

"Начало лета – без сенсаций. Доллар будет меняться в зависимости от стратегии НБУ и основных игроков рынка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: спрос и предложение валюты будут находиться в балансе. А валютные интервенции Нацбанка будут поддерживать его.

"Объем интервенций не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть без аномального его увеличения", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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