В украинских банках переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках подорожал доллар – однако только в продаже. В полдень 30 мая там определили его курс в средние 41,07/41,58 грн (покупка/продажа), что на 5 коп выше, чем днем ранее, однако осталось на прежнем уровне в покупке.
Минимальные изменения произошли и в банках. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,2/41,7 грн (покупка/продажа). Это:
- на 5 коп. ниже в продаже;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,72 грн;
- Райффайзен Банк – 41,64 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Универсал Банк – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,8 грн;
- Укрсиббанк – 41,8 грн;
- Таскомбанк – 41,55 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,75 грн.
Покупают же они ее по 40,7-41,4 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,12 грн;
- Райффайзен Банк – 41,4 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Универсал Банк – 40,7 грн;
- Сенс Банк – 41,35 грн;
- Укрсиббанк – 41,2 грн;
- Таскомбанк – 41,25 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,25 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Курс доллара "готовятся" существенно менять
В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для OBOZ.UA, что в начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Ожидается, что на следующей неделе (2-8 июня), в банках и обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается:
- в банках – рост курса как в покупке, так и в продаже;
- в обменниках – такие же процессы.
"Начало лета – без сенсаций. Доллар будет меняться в зависимости от стратегии НБУ и основных игроков рынка", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: спрос и предложение валюты будут находиться в балансе. А валютные интервенции Нацбанка будут поддерживать его.
"Объем интервенций не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть без аномального его увеличения", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.
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