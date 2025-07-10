В украинских банках переписали курс доллара: по какому теперь продают

В украинских банках подорожал наличный доллар – однако только в продаже. В полдень 10 июля они определили его курс в средние 41,5/42,04 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,94-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,94 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,69 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили стоимость валюты и в обменниках. Там ее определили в средние 41,16/41,81 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. ниже в покупке;

на 1 коп. выше в продаже.

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие дни

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (13 июля) курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Таким образом:

В банках ожидается удорожание валюты в покупке при удешевлении в продаже.

В обменниках – рост курса как в покупке, так и продаже.

"Не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Курсовые изменения доллара происходят четко в пределах режима управляемой гибкости", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска. Банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости.

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