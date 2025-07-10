В украинских банках переписали курс доллара: по какому теперь продают
В украинских банках подорожал наличный доллар – однако только в продаже. В полдень 10 июля они определили его курс в средние 41,5/42,04 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в продаже, чем днем ранее.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,94-42,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,94 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42 грн;
- Таскомбанк – 42,05 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42 грн.
Покупают же они ее по 41,3-41,69 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,69 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,3 грн;
- Таскомбанк – 41,55 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Изменили стоимость валюты и в обменниках. Там ее определили в средние 41,16/41,81 грн (покупка/продажа), что:
- на 10 коп. ниже в покупке;
- на 1 коп. выше в продаже.
Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие дни
В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (13 июля) курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Таким образом:
- В банках ожидается удорожание валюты в покупке при удешевлении в продаже.
- В обменниках – рост курса как в покупке, так и продаже.
"Не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Курсовые изменения доллара происходят четко в пределах режима управляемой гибкости", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска. Банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости.
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