В украинских банках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 29 мая они определили его курс в средние 41,2/41,75 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают они ее по 40,75-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,07/41,53 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. ниже в покупке;

на 1 коп. в продаже.

Стоит ли скупать доллары

В то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев – покупка и пассивное держание наличного доллара – это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. …Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/дооллар в конце 2025 года", – сообщили в финансовой группе ICU.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской валюты не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов. Которая равна около 10%. Более того, отмечают аналитики, доллар потенциально может стать конкурентным с депозитами, только если курс "подберется" к 47 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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