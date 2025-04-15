В украинских банках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар
В украинских банках ощутимо снизили курс наличного доллара. В полдень 15 апреля они определили его в средние 40,9/41,55 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,35-41,6 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,4 грн;
- Райффайзен Банк – 41,35 грн;
- ПУМБ – 41,6 грн;
- Универсал Банк – 41,55 грн;
- Сенс Банк – 41,5 грн;
- Укрсиббанк – 41,5 грн;
- Таскомбанк – 41,4 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,6 грн.
Покупают же они ее по 40,55-41 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,7 грн;
- Райффайзен Банк – 40,9 грн;
- ПУМБ – 41 грн;
- Универсал Банк – 40,55 грн;
- Сенс Банк – 41 грн;
- Укрсиббанк – 40,9 грн;
- Таскомбанк – 40,85 грн;
- абанк – 40,8 грн;
- Прокредит Банк – 41 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Снизили курс валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,53/41,1 грн (покупка/продажа). Это:
- на 7 коп. ниже в покупке;
- на 18 коп. в продаже.
Какие доллары не получится сдать в обменники и банки
В то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.
Как рассказали в НБУ, речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же с типографскими недостатками.
Также не будут принимать поддельные банкноты. Все остальные же купюры – "даже смятые, немного загрязненные или потертые", – подлежат обмену.
Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:
- порванные/резаные;
- обожженные/ветхие/гнилые.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.
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