В украинских банках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках ощутимо снизили курс наличного доллара. В полдень 15 апреля они определили его в средние 40,9/41,55 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,35-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Универсал Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,6 грн.

Покупают же они ее по 40,55-41 грн. Так:

ПриватБанк – 40,7 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,9 грн;

Таскомбанк – 40,85 грн;

абанк – 40,8 грн;

Прокредит Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Снизили курс валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,53/41,1 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. ниже в покупке;

на 18 коп. в продаже.

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки

В то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

Как рассказали в НБУ, речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же с типографскими недостатками.

Также не будут принимать поддельные банкноты. Все остальные же купюры – "даже смятые, немного загрязненные или потертые", – подлежат обмену.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!