В украинских банках ощутимо переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 30 апреля они определили его курс в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,6-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 41,1-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подешевела валюта и в обменниках. Там ее стоимость определили в средние 40,96/41,48 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. ниже в покупке;

на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

Что делать, если обменники и банки нарушают правила обмена долларов

Вместе с тем, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Как рассказали в НБУ, подобные действия:

Являются нарушением требований законодательства Нацбанка.

Могут расцениваться как мошенничество.

Кроме того, отметили там, банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков. А подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

"В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю следует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковскому финансовому учреждению. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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