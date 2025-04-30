В украинских банках ощутимо переписали курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 30 апреля они определили его курс в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,6-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,6 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Универсал Банк – 41,75 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,65 грн;
- абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,8 грн.
Покупают же они ее по 41,1-41,3 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,3 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,25 грн;
- Таскомбанк – 41,1 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Подешевела валюта и в обменниках. Там ее стоимость определили в средние 40,96/41,48 грн (покупка/продажа). Это:
- на 6 коп. ниже в покупке;
- на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.
Что делать, если обменники и банки нарушают правила обмена долларов
Вместе с тем, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Как рассказали в НБУ, подобные действия:
- Являются нарушением требований законодательства Нацбанка.
- Могут расцениваться как мошенничество.
Кроме того, отметили там, банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков. А подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.
"В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю следует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковскому финансовому учреждению. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк", – подчеркнули в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.
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