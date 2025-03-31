В украинских банках готовят решение по доллару: какой ожидать курс после 1 апреля

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (4 апреля) он будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Вечером же 31 марта банки покупают валюту по 41,17 грн, а продают по 41,74 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн. Вечером же 31 марта обменные пункты:

покупают доллар в среднем по 41,09 грн;

продают по 41,48 грн.

В целом же, отметил аналитик, из-за того, что на текущей неделе заканчивается март и начинается апрель, этот период будет для банков и их клиентов переходным. Что во многом будет определять состояние валютного рынка на ближайшие 5 дней.

"Компании и сами банки закроют оставшиеся гривневые и валютные расчеты за март и в целом за квартал, а также постараются, по возможности, оперативно определиться со своими текущими задачами на новый отчетный период. Поэтому 1 апреля, на межбанке пройдет в более спокойном формате, со снижением общей статистики торгов из-за эффекта первого рабочего дня нового отчетного периода. Однако уже со 2 апреля наш валютный рынок войдет в свой обычный рабочий ритм", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в конце первого квартала (январь-март), на рынок выйдет дополнительная гривневая масса – за счет расчетов бюджета со своими контрагентами. В результате, НБУ придется потратить на поддержку курса гривни на межбанке около 510-870 млн долларов, что, по словам Козырева, не является критической суммой – на фоне "своевременного поступления международной помощи".

В целом же, резюмировал он, основными покупателями валюты на этой неделе будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны. А кроме того:

энергетики;

торговцы горюче-смазочными материалами и топливом;

крупные розничные сети товаров народного потребления.

"Главными продавцами валюты останутся Нацбанк и аграрии", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут получить в обменниках фальшивые деньги. К примеру, уже задержанные аферисты из Львовской области сдали в них поддельные 29 300 долларов – купюрами по 100 долларов.

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