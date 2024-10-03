В Украине заметно выросли белые зарплаты: в Минэкономики рассказали, где платят больше всего

Рост официальных зарплат в Украине обусловлен дефицитом рабочей силы и войной, что создает структурные дисбалансы на рынке труда. Самые высокие зарплаты в ИТ и финансовой сфере, тогда как самые низкие – в сфере образования.

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Об этом идет речь в мониторинге основных событий в экономике Украины от Минэкономики. Украинские предприятия вынуждены повышать уровень оплаты труда, чтобы привлечь и удержать высококвалифицированных работников. Средняя заработная плата в стране достигла 21 тысяч гривен, а отдельные отрасли уже предлагают значительно более высокие зарплаты.

Одним из ключевых факторов, влияющих на рост заработной платы, является нехватка трудовых ресурсов. Война повлекла за собой значительные изменения на рынке труда: многие украинцы были вынуждены покинуть свои рабочие места из-за мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины или эвакуации за границу. Это привело к структурным дисбалансам, когда спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение.

Правительство также отмечает, что последствия активных боевых действий в 2022 году, такие как разрушение предприятий, инфраструктуры и логистических цепей, влияют на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах. В некоторых отраслях эти факторы создали дополнительное давление, заставляющее предприятия повышать зарплаты, чтобы не потерять ключевых сотрудников и поддерживать работу на необходимом уровне. "Временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и дефицит рабочей силы создали значительные структурные дисбалансы на рынке труда", - говорится в отчете Минэкономики.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, во втором квартале 2024 года средняя заработная плата (до вычета налогов) достигла 20 964 гривен, что на 22,1% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, средняя "чистая" зарплата (после уплаты налогов) за резюме на популярных сайтах поиска работы составляет 20 503 гривен, в то время как в вакансиях работодателей – 19 674 гривен.

Интересно, что в гривневом эквиваленте зарплата выросла почти на 50% по сравнению с довоенным 2021 годом, когда средняя зарплата составляла 14014 гривен. В долларовом эквиваленте средняя зарплата также выросла и составляет 526 долларов, что несколько выше уровня 2021 года (514 долларов).

Уровень заработной платы значительно варьируется в зависимости от экономики. По данным Минэкономики, самые большие зарплаты в 2024 году фиксируются в следующих секторах:

информационные технологии и телекоммуникации – средняя зарплата в этой отрасли составляет 49831 гривну. Это один из наиболее конкурентоспособных и высокооплачиваемых секторов, который, несмотря на войну, продолжает развиваться и привлекать специалистов;

– средняя зарплата в этой отрасли составляет 49831 гривну. Это один из наиболее конкурентоспособных и высокооплачиваемых секторов, который, несмотря на войну, продолжает развиваться и привлекать специалистов; финансовая и страховая деятельность – средняя зарплата в этой сфере достигла 39503 гривен. Банковский сектор и страховые компании, испытавшие меньшее влияние от войны, сохраняют высокую платежеспособность и стабильные зарплаты для своих работников.

Самые низкие зарплаты фиксируются в сфере образования. В среднем зарплата учителей и работников образовательных учреждений составляет 13862 гривны, что является одним из самых низких показателей среди всех отраслей. Однако правительство рассматривает возможность реформирования системы оплаты труда в образовании с целью повышения привлекательности этой профессии. "Средняя зарплата штатных работников в сфере информационных технологий и телекоммуникаций почти в 4 раза выше, чем в сфере образования", - отмечают в Минэкономики.

Кроме дефицита рабочей силы и разрушения инфраструктуры есть и другие факторы, способствующие росту зарплат. В частности:

инфляция: рост цен на товары и услуги заставляет работодателей повышать зарплату, чтобы обеспечить достаточный уровень дохода для работников;

рост цен на товары и услуги заставляет работодателей повышать зарплату, чтобы обеспечить достаточный уровень дохода для работников; конкуренция за кадры: предприятия активно конкурируют за высококвалифицированных специалистов, особенно в отраслях, не пострадавших от войны. Это способствует росту заработных плат, поскольку работодатели вынуждены предлагать более привлекательные условия труда;

предприятия активно конкурируют за высококвалифицированных специалистов, особенно в отраслях, не пострадавших от войны. Это способствует росту заработных плат, поскольку работодатели вынуждены предлагать более привлекательные условия труда; влияние международной поддержки: некоторые отрасли получают финансовую поддержку от международных организаций и партнеров, что позволяет им удерживать работников и повышать зарплаты.

Учитывая текущую экономическую ситуацию и влияние войны, ожидается, что тенденция роста зарплат сохранится в ближайшие годы. Однако динамика может отличаться в зависимости от области и региона. Высокие зарплаты, вероятно, сохранятся в сферах информационных технологий, финансовой деятельности и других отраслях, имеющих стабильное развитие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дистанционная работа становится все популярнее в Украине. И тому есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома 40 тыс. грн зарплаты.

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