В Украине внедрят систему "прозрачного строительства": Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, обязывающий публиковать сметы на строительные работы при государственных закупках. Это решение направлено на борьбу с коррупцией и повышение прозрачности публичных строительных проектов.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, новый закон открывает доступ ко всей информации о ценах на строительство, включая стоимость таких ключевых материалов, как бетон, бревна, арматура и другие.

Это позволяет оценивать, пытаются ли государственные органы или подрядчики завысить цены, а также делает процесс строительных закупок более открытым и контролируемым. Закон инициировала Анастасия Радина, глава антикоррупционного комитета Верховной Рады. Она подчеркнула, что все сметы строительных работ будут обнародоваться на платформе Prozorro вместе с договорами, заключенными с подрядчиками. Такая практика значительно снизит возможности для коррупционных схем и манипуляций с ценами.

После вступления закона в силу все заказчики тендеров на строительство, включая дорожные проекты, будут обязаны обнародовать сметы на Prozorro в течение трех рабочих дней с момента заключения договора с подрядчиком или внесения изменений в этот договор. Это относится ко всем строительным материалам, которые используются в процессе строительства, что позволит общественности видеть прозрачные и актуальные цены на каждый вид материала.

Однако в законе также предусмотрены особые условия для строительства фортификационных сооружений во время военного положения. В таких случаях заказчики будут обязаны публиковать только сокращенный отчет о заключенном договоре, не раскрывая деталей, которые могут поставить под угрозу безопасность как заказчика, так и подрядчика.

Введение этого закона не только поможет сделать процесс закупок более прозрачным, но даст новые инструменты для борьбы с коррупцией. Как отметил Ярослав Железняк, закон станет вызовом для некоторых государственных органов, в частности Минэнерго и Энергоатома, которые теперь будут вынуждены тщательно следить за своими закупками.

Особый вклад в подготовку этого закона внесли антикоррупционные организации, в частности, Центр противодействия коррупции (ГПК), который был одним из драйверов этого процесса. Их активное участие в адвокации закона должно стать важным шагом в сокращении коррупционных рисков в строительных проектах государственного уровня.

Новый закон должен стать ключевым инструментом в борьбе с коррупцией в строительстве, особенно на фоне растущего числа государственных проектов. Прозрачность смет позволит избежать манипуляций с бюджетными средствами и обеспечит контроль над расходами на каждом этапе строительных работ. Открытый доступ к информации о ценах позволит общественным организациям и журналистам проводить независимый мониторинг закупок, а также выявлять возможные злоупотребления.

Как сообщал OBOZ.UA, первые онлайн-аукционы по субаренде государственных земель открыли доступ к прозрачному рынку, и уже на первом этапе цены выросли в 8 раз, что обеспечит государству дополнительные миллиардные поступления. Новая система позволит всем желающим участвовать в торгах и получать землю по честным условиям.

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