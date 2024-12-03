В Украине установили новые правила бронирования от мобилизации: что изменилось

Украинские предприятия, не обновившие или имеющие действующий статус критичности, могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года. Процедура обновления критичности по новым критериям позволяет продлить срок бронирования до 12 месяцев.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. 29 ноября 2024 года Минэкономики приняло решение о возобновлении процедуры определения критически важных предприятий.

Первые семь компаний уже получили обновленный статус. В их числе представители отраслей производства стекла, мебели, текстиля, керамической плитки и других секторов экономики. Эти предприятия теперь могут бронировать работников на срок до 12 месяцев. Однако те, кто еще не обновил свой статус, тоже могут бронировать работников до конца февраля 2025 года.

Предприятия, уже имеющие статус критически важных, но не обновившие его, могут воспользоваться правом бронирования до 28 февраля 2025 года. После прохождения обновленной процедуры этот срок может быть продлен до 12 месяцев.

Процесс бронирования теперь происходит через электронный сервис Действие. За первые два дня работы системы подано более 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников. Чтобы получить или обновить статус критичности, частное предприятие должно отвечать следующим критериям:

обязательные критерии:

уровень зарплаты : средняя заработная плата должна быть не менее 20 тысяч гривен за отчетный период;

: средняя заработная плата должна быть не менее 20 тысяч гривен за отчетный период; отсутствие задолженностей : предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам или сборам.

: предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам или сборам. дополнительные критерии (один из):

уплата налогов и взносов превышает €1,5 млн;

поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;

включение предприятия в перечень стратегических объектов государства;

резидентство в Дія Сіті;

предоставление услуг связи со значительными доходами;

важность для экономики или общества.

Отраслевые и региональные критерии согласуются с Минобороны и Минэкономики. Возможность бронирования работников помогает предприятиям избежать кадровых потерь, обеспечивая их непрерывную деятельность. Это особенно важно для компаний, выполняющих стратегические задачи или поддерживающих экономику Украины в сложный период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины своим постановлением №1332 расширил перечень тех профессий, представители которых могут быть забронированы. В этот список добавили, в частности, протезистов.

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