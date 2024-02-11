В Украине установили крайний срок на обмен некоторых иностранных валют: когда истекает

Национальный банк разрешил украинцам, имеющим на счетах "замороженные" российские и беларусские рубли, провести их безналичный обмен. Впрочем, время этого ограничено – срок возможности истечет 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: решение принято "в целях приведения нормативно-правовых актов Национального банка в соответствие с законом №3498".

"Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/беларусских рублях. Если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины "О банках и банковской деятельности", – говорится в сообщении.

В то же время, напомним: в первый день полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2022 года – Нацбанк запретил любые денежные операции с российским и белорусским рублем. Впрочем, в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для единоразовой безналичной продажи валют – приняв соответствующий закон.

Какие условия про обмена российских и беларусских рублей

Как объяснили в регуляторе, условий для обмена российской и беларусской валюты два. Это:

Принятие в одностороннем порядке банками-нерезидентами, в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, решения об обмене.

Впрочем, есть исключения. Проводить подобные операции по-прежнему нельзя банкам-резидентам РФ и Беларуси. А также подсанкционным банкам.

Осуществление обмена по заявлению клиента банка "один раз по каждому из видов валюты".

Сколько рублей есть у украинцев

В целом же, рассказали в "Минфине", по состоянию на 22 ноября 2023 года в Украине на безналичных счетах юрлиц находилось российских рублей (при пересчете на гривню) на 1,742 млрд грн . У физлиц – на 141 млн грн.

Беларусских рублей же было "найдено" гораздо меньше. У юрлиц – на 2 млн грн. У физлиц – на 55 грн.

Сколько украинцам можно покупать наличных долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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