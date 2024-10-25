В Украине станет быстрее Wi-Fi: какую технологию планируют запустить

В Украине скоро заработает новый стандарт беспроводного интернета Wi-Fi 6E, что обеспечит более быстрое и стабильное соединение благодаря дополнительному спектру частот. Это улучшит качество интернета в многолюдных местах и обеспечит пользователям доступ к современным устройствам.

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Об этом сообщила Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЕК). Комиссия предложила открыть диапазон частот 6 ГГц (5945-6425 МГц) для Wi-Fi 6E и добавить его в план распределения и использования радиочастотного спектра.

"НКЕК поддерживает внедрение в Украине новейшего стандарта Wi-Fi 6E. Предложения по открытию нового стандарта диапазона 6 ГГц согласованы на заседании НКЕК и предложено Минцифры внести соответствующие изменения в План распределения и пользования радиочастотным спектром в Украине", – говорится в сообщении Нацкомиссии. Wi-Fi 6E значительно расширяет возможности беспроводной связи, добавляя 480 МГц спектра, что обеспечивает следующие ключевые улучшения:

увеличение пропускной способности: открытие дополнительного спектра будет способствовать более быстрой передаче данных и значительному снижению задержки, что особенно важно для онлайн-трансляций, игр и видеоконференций;

открытие дополнительного спектра будет способствовать более быстрой передаче данных и значительному снижению задержки, что особенно важно для онлайн-трансляций, игр и видеоконференций; возможность одновременной передачи больших объемов информации: новый диапазон позволяет использовать большее количество каналов, разгружающих частоты 2,4 и 5 ГГц, которые уже активно используются. Это положительно отразится на качестве связи, особенно в густонаселенных районах;

новый диапазон позволяет использовать большее количество каналов, разгружающих частоты 2,4 и 5 ГГц, которые уже активно используются. Это положительно отразится на качестве связи, особенно в густонаселенных районах; гармонизация со странами ЕС: использование Wi-Fi 6E в Украине позволит получить доступ к современному оборудованию, которое сертифицировано для ЕС и уже широко используется во многих странах.

Эксперты давно отмечают важность Wi-Fi 6E для страны, ведь этот стандарт был принят в мире еще в 2020 году, а с 2021 года началось массовое производство оборудования с его поддержкой. Однако до сих пор ограничения в Плане распределения радиочастотного спектра не позволяли легально поставлять соответствующие устройства в Украину, что существенно сдерживало развитие рынка.

По словам представителей Европейской Бизнес Ассоциации, обратившейся к правительству с просьбой разрешить технологию Wi-Fi 6E, это значительно расширит доступ украинских пользователей к инновационным решениям. "Большинство современных гаджетов – роутеры, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и аудиосистемы – уже поддерживают Wi-Fi 6E, однако его отсутствие в плане распределения радиочастот лишало украинцев доступа к новейшим технологиям", – отмечают они.

Как отметили в НКЭК, условия использования технологии Wi-Fi 6E в Украине будут максимально приближены к европейским. Это предполагает всеобщую авторизацию без необходимости присвоения отдельных радиочастот, что существенно облегчает процесс внедрения и сертификации оборудования. "Увеличение пропускной способности для Wi-Fi-сетей означает более высокую скорость, меньшую задержку и одновременную передачу гораздо больших объемов информации для пользователей Wi-Fi", - отметили в Нацкомиссии.

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