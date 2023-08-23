В Украине резко изменилась ситуация на рынке недвижимости: что происходит и кто покупает

В Украине рынок недвижимости восстанавливается после значительного падения. Через полтора года после начала большой войны Киев, несмотря на регулярные атаки вражеских ракет и дронов, остался городом с самой дорогой недвижимостью. Но сейчас самое популярное жилье в столице – это однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Стоимость такой недвижимости составляет $ 1.453 за квадратный метр.

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Об этом говорится в материале zagorodna. В 2022-м по сравнению с предыдущим, довоенным годом продажи квартир на вторичном рынке уменьшились ориентировочно в три раза, а количество инвестиционных сделок на первичном — примерно в 10 раз, рассказывает Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН, крупнейшего в Украине сайта поиска квартир.

Прошлогоднюю весну эксперт называет "дном рынка", летом наблюдалось оживление в отдельных регионах, а осенью – стремительный рост вплоть до начала первых обстрелов энергетической инфраструктуры. Военные сейчас – одна из основных категорий покупателей недвижимости в Киеве, признает Оксана Суслова, директор столичного агентства по недвижимости Левый берег. Кроме них жилье часто покупают переселенцы — те, кто потеряли недвижимость и ищут новый дом. А также люди, которые имели намерения и возможности приобрести квартиру еще до полномасштабного вторжения, отмечают в ЛУН.

"Самым большим вызовом был сезон зимы, когда и девелоперы, и продавцы собственного жилья сосредоточились на главной задаче — перезимовать в условиях блэкаутов, – напоминает Судилковский, – Однако с первых чисел весны 2023-го продавцы и покупатели почувствовали большую стабильность и уже смелее выходят на сделки".

Ситуация может существенно отличаться в разных регионах. Чем ближе к фронту или к границе с Россией – тем меньше активность, но в целом рынок сократился во всех областях страны по сравнению с 2021-м, отмечают в ЛУН. Активнее всего к строительству нового жилья и сделок на вторичном рынке возвращаются западные регионы. "В том числе и потому, что из них выехало ощутимо меньшее количество местных жителей. А без физического присутствия в месте покупки жилья заключить сделку крайне трудно", – говорит Судилковский.

Но теперь регулярные обстрелы со стороны оккупационных войск не приводят к панике и в городах вблизи линии фронта, как это было еще год назад. Алексей Красотов, риелтор одесского агентства недвижимости Александр-N, говорит: после недавних массированных обстрелов города никто не отказался от задатка или от запланированного просмотра жилья. Квартиры даже немного выросли в цене. Если в прошлом году, говорит Красотов, однокомнатная в микрорайоне Черемушки стоила $19−20 тыс., то сейчас $23−24 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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