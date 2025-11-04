В Украине приняли изменения относительно скоростного интернета: чего ожидать

В Украине приняли закон, который сделает мобильный интернет быстрым и стабильным, а пользователи смогут самостоятельно проверять его качество. Закреплен также национальный роуминг, чтобы связь не исчезала даже во время аварий и кризисных ситуаций.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Соответствующий законопроект был принят 4 октября 2025 года, в целом голосами 263 депутатов.

Благодаря новым правилам скорость передачи данных официально становится показателем качества мобильной связи, что позволит регулятору объективно оценивать работу операторов. Украина переходит на европейские стандарты ETSI, а пользователи смогут самостоятельно проверять скорость интернета через специальный тест на смартфоне. Результаты автоматически будут передаваться Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК).

Особое внимание уделено механизму национального роуминга, который позволяет украинцам бесплатно переключаться между отечественными операторами в случае отсутствия сигнала. Механизм будет работать даже после завершения военного положения и в кризисных ситуациях, обеспечивая бесперебойную связь. Национальный роуминг также позволит поддерживать связь во время аварий и локальных отключений, что особенно важно для жителей сел, дорог между городами и отдаленных регионов.

Кроме того, закон вводит краудсорсинговый мониторинг: пользователи будут помогать регулятору проверять качество мобильного интернета, что сделает систему более прозрачной и эффективной. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что новые правила будут определять минимальную скорость интернета, которая позволит пользователям загружать видео в мессенджерах или выходить на онлайн-звонки даже в дороге.

Отдельно стоит упомянуть, что еще летом 2024 года операторов обязали обеспечить работоспособность сетей минимум на 10 часов при отключениях света. Закон формализует эти требования и делает мобильный интернет более устойчивым и доступным, одновременно закрепляя европейские стандарты контроля качества и инструменты для пользователей.

Таким образом, украинцы получат быстрый, стабильный и надежный мобильный интернет в любой точке страны, а регулятор будет иметь инструменты для объективного контроля качества сети. Новый закон также обеспечивает работу национального роуминга и вводит механизмы общественного мониторинга для повышения стандартов мобильной связи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость базовых мобильных тарифов в Украине сейчас сопоставима с ценами в соседних странах – однако существенно отличается по наполнению. В частности, украинские операторы предлагают большие объемы интернета и минут за меньшие деньги, чем их европейские конкуренты.

