В Украине приняли изменения относительно скоростного интернета: чего ожидать

Дарина Герцева
Mакроэкономика
2 минуты
804
Скорость мобильного интернета в Украине значительно улучшится

В Украине приняли закон, который сделает мобильный интернет быстрым и стабильным, а пользователи смогут самостоятельно проверять его качество. Закреплен также национальный роуминг, чтобы связь не исчезала даже во время аварий и кризисных ситуаций.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Соответствующий законопроект был принят 4 октября 2025 года, в целом голосами 263 депутатов.

Принят закон об интернете

Благодаря новым правилам скорость передачи данных официально становится показателем качества мобильной связи, что позволит регулятору объективно оценивать работу операторов. Украина переходит на европейские стандарты ETSI, а пользователи смогут самостоятельно проверять скорость интернета через специальный тест на смартфоне. Результаты автоматически будут передаваться Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК).

Особое внимание уделено механизму национального роуминга, который позволяет украинцам бесплатно переключаться между отечественными операторами в случае отсутствия сигнала. Механизм будет работать даже после завершения военного положения и в кризисных ситуациях, обеспечивая бесперебойную связь. Национальный роуминг также позволит поддерживать связь во время аварий и локальных отключений, что особенно важно для жителей сел, дорог между городами и отдаленных регионов.

Кроме того, закон вводит краудсорсинговый мониторинг: пользователи будут помогать регулятору проверять качество мобильного интернета, что сделает систему более прозрачной и эффективной. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что новые правила будут определять минимальную скорость интернета, которая позволит пользователям загружать видео в мессенджерах или выходить на онлайн-звонки даже в дороге.

Отдельно стоит упомянуть, что еще летом 2024 года операторов обязали обеспечить работоспособность сетей минимум на 10 часов при отключениях света. Закон формализует эти требования и делает мобильный интернет более устойчивым и доступным, одновременно закрепляя европейские стандарты контроля качества и инструменты для пользователей.

Таким образом, украинцы получат быстрый, стабильный и надежный мобильный интернет в любой точке страны, а регулятор будет иметь инструменты для объективного контроля качества сети. Новый закон также обеспечивает работу национального роуминга и вводит механизмы общественного мониторинга для повышения стандартов мобильной связи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость базовых мобильных тарифов в Украине сейчас сопоставима с ценами в соседних странах – однако существенно отличается по наполнению. В частности, украинские операторы предлагают большие объемы интернета и минут за меньшие деньги, чем их европейские конкуренты.

