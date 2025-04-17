В Украине появились новые 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она отчеканена из серебра и посвящена украинской художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко".

"Эта монета, как и художественные произведения Любови Панченко, навсегда сохранит эхо ее незаурядной личности и украинский колорит. Она олицетворяет несокрушимость украинской культуры, чтит приверженность национальным традициям и неоценимый вклад художницы в развитие украинского искусства", – говорится в описании монеты.

Что известно о новой монете

Номинал – 10 грн.

Тираж – до 10 000 штук.

Материал чеканки – серебро 925 пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Диаметр – 38,6 мм.

Гурт – гладкий с углубленными надписями обозначения металла, его пробы и логотипа Банкнотно-монетного двора.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения "Бучанская весна". Слева от портрета расположены:

малый Государственный Герб Украины;

надпись ЛЮБОВЬ ПАНЧЕНКО.

Справа расположен год чеканки – 2025. А также:

надпись "УКРАЇНА";

номинал – 10;

графический символ гривни.

На реверсе (обратной стороне) изображен фрагмент произведения "Бучанская весна". Он символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию.

"Бучанская весна" – не просто картина, это своеобразный манифест красоты и несокрушимости духа, ведь именно в Буче художница родилась и жила. Этот образ навеки запечатлелся в памяти города и в сердцах почитателей таланта художницы, став символом веры в возрождение", – рассказали в Нацбанке.

Где можно купить монету

Купить новую памятную монету в специальном футляре можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 3 917 грн. При этом каждый покупатель может приобрести только 1 монету.

Также приобрести монету можно будет у банков-дистрибьюторов. Это:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.

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