В Украине появились новые 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят
Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она отчеканена из серебра и посвящена украинской художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко".
"Эта монета, как и художественные произведения Любови Панченко, навсегда сохранит эхо ее незаурядной личности и украинский колорит. Она олицетворяет несокрушимость украинской культуры, чтит приверженность национальным традициям и неоценимый вклад художницы в развитие украинского искусства", – говорится в описании монеты.
Что известно о новой монете
- Номинал – 10 грн.
- Тираж – до 10 000 штук.
- Материал чеканки – серебро 925 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.
- Диаметр – 38,6 мм.
- Гурт – гладкий с углубленными надписями обозначения металла, его пробы и логотипа Банкнотно-монетного двора.
Как выглядит новая монета
На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения "Бучанская весна". Слева от портрета расположены:
- малый Государственный Герб Украины;
- надпись ЛЮБОВЬ ПАНЧЕНКО.
Справа расположен год чеканки – 2025. А также:
- надпись "УКРАЇНА";
- номинал – 10;
- графический символ гривни.
На реверсе (обратной стороне) изображен фрагмент произведения "Бучанская весна". Он символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию.
"Бучанская весна" – не просто картина, это своеобразный манифест красоты и несокрушимости духа, ведь именно в Буче художница родилась и жила. Этот образ навеки запечатлелся в памяти города и в сердцах почитателей таланта художницы, став символом веры в возрождение", – рассказали в Нацбанке.
Где можно купить монету
Купить новую памятную монету в специальном футляре можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 3 917 грн. При этом каждый покупатель может приобрести только 1 монету.
Также приобрести монету можно будет у банков-дистрибьюторов. Это:
- Укргазбанк;
- Таскомбанк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!