В Украине появились оливковые автомобильные номера: кому их выдают

В Украине ввели новые дипломатические номерные знаки оливкового цвета – их выдают исключительно автомобилям дипломатического корпуса, а не военному транспорту. Кроме нового дизайна, изменение имеет символическое значение, ведь первый дипломатический номер больше не принадлежит России.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД). Цель решения - сделать дипломатический транспорт более узнаваемым в общем потоке автомобилей, а также упорядочить систему учета таких номеров.

Ранее дипломатический транспорт в Украине использовал белые номерные знаки с латинской буквой "D" и специальным цифровым кодом. Поэтому такие номера не всегда сразу выделялись среди обычных автомобилей.

Теперь оливковый фон позволяет быстрее идентифицировать транспорт дипломатических представительств, консульств и международных организаций. Несмотря на изменение цвета, сама структура номерного знака осталась неизменной.

Система дипломатических номеров сохранила свою классическую структуру. Первые три цифры означают код дипломатического учреждения – посольства, консульства или представительства международной организации.

Следующие три цифры являются индивидуальным порядковым номером конкретного транспортного средства. Таким образом, номер не просто идентифицирует авто, но и сразу указывает на принадлежность к определенной дипломатической миссии. Изготовление и выдача таких номерных знаков осуществляются сервисными центрами МВД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что изменения символизируют новую реальность в международных отношениях Украины. По его словам, ранее первый дипломатический номер в Украине принадлежал государству-агрессору России.

"С сегодняшнего дня в Украине – новые дипломатические номерные знаки, это больше, чем техническое изменение, это об изменении реальности. Ранее первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено", – заявил министр.

Отдельно в МВД отмечают унификации системы учета, чтобы избежать недоразумений, которые иногда возникают при использовании индивидуальных номерных знаков. Все процедуры должны осуществляться по единым стандартам, что позволит сделать систему более понятной и контролируемой.

Для большинства украинских водителей нововведение не меняет правил дорожного движения или порядка регистрации транспорта. Оливковые номерные знаки касаются исключительно дипломатических автомобилей. Обычные владельцы авто будут получать стандартные номерные знаки без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют изменить правила сдачи водительских экзаменов, теоретический тест могут разрешить сдавать на английском языке, а перед экзаменами введут обязательную фотофиксацию кандидатов. Отмечается, что нововведения должны упростить доступ для иностранцев и одновременно усилить контроль, чтобы исключить сдачу экзаменов "за кого-то другого".

