В Украине подорожали почти все товары и услуги: как выросли цены

За год (январь-2024 к январю-2023) цены на потребительские товары и услуги в Украине выросли на 4,7% – при чем, практически на все. Что, впрочем, является самым низким показателем с ноября 2020 года. Более того, по прогнозу Нацбанка, в первой половине 2024 года инфляция будет находится в рамках 5-6%, поэтому текущий показатель можно считать впольне приемлемым.

Кроме того, отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), к концу года инфляция может увеличится. Ожидается, что она подберется к уровню 8,4%.

"Основные риски для инфляционного прогноза обусловливаются, прежде всего, продолжительной/интенсивной войной. А также ростом связанных с войной расходов, задержками во внешнем финансировании и соответствующим ухудшением ценовых, валютных ожиданий", – говорится в сообщении.

Почему инфляция в Украине замедлилась

При этом он подчеркнул:замедление инфляции стало результатом ряда факторов. В частности:

лучшего урожая;

продолжение относительно жесткой монетарной политики НБУ;

стабильной ситуации на валютном рынке.

Как у Украине выросли цены

В целом же, по данным Госстата, больше всего за год в Украине подорожали услуги ЖКХ – сразу на 12,8%. Впрочем, такой результат "обеспечило" фактически лишь повышение тарифа на электроэнергию еще в летом 2023 года сразу на 69,7% – подорожание остальных услуг не превышает 5%.

Также значительно выросли цены на услуги ресторанов и отелей – на 12,2%. А кроме того, образования – на 12%.

Помимо них подорожали:

алкогольные напитки, табачные изделия – на 9,5%;

здравоохранение – 8,8%;

безалкогольные напитки – 5,8%;

продукты питания – 3,5%;

транспорт – 1,7%;

связь – 0,5%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 0,3%.

Впрочем, на некоторые позиции цены снизились. В частности, на:

одежду и обувь – на 6,7%;

отдых и культуру – на 1,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине начал дешеветь картофель. Так, посреди теущей недели производители продавали его по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой.

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