В Украине планируют запустить скоростную железную дорогу: путь будет пролегать от Киева до границы

Украина и Республика Корея начали подготовку технико-экономического обоснования для строительства высокоскоростной железной дороги из Киева до западной границы. Проект финансируется грантом и имеет целью интеграцию украинской железной дороги в европейскую транспортную сеть.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Будущая магистраль должна соединить столицу Украины с западной границей, открыв новые возможности для пассажирских перевозок и логистики.

Речь идет не просто о сокращении времени в пути, а о стратегическом шаге – интеграции украинской транспортной системы в европейское пространство. В частности, проект планируют согласовывать с развитием TEN-T – ключевой транспортной сети Европейского Союза.

В перспективе украинская скоростная железная дорога может стать частью большого европейского маршрута. Сейчас стороны начали подготовку комплексного технико-экономического обоснования, которое должно определить:

оптимальный маршрут скоростной линии;

стоимость строительства;

технические параметры будущей инфраструктуры;

экономическую целесообразность и сроки реализации.

Проект финансируется в рамках грантовой помощи правительства Южной Кореи. Его бюджет составляет около 8 миллионов долларов, и эти средства направлены именно на подготовительный этап. К работе также привлечены специалисты Укрзализныци, которые будут участвовать в формировании технического видения будущей магистрали.

В Министерстве подчеркивают, что строительство высокоскоростной железной дороги – это не просто инфраструктурный проект, а часть масштабной модернизации страны. Заместитель министра Алексей Балеста отметил, что развитие скоростного железнодорожного сообщения:

станет важным элементом послевоенного восстановления;

поможет модернизировать транспортную систему;

будет способствовать экономическому развитию регионов;

усилит интеграцию Украины в Европу.

В свою очередь корейская сторона подчеркивает, что имеет собственный опыт быстрого восстановления страны после кризисов и готова делиться экспертизой. В случае реализации проекта украинцы смогут значительно быстрее добираться из Киева до западной границы, это означает:

сокращение времени путешествий;

более удобное сообщение со странами ЕС;

новый уровень комфорта перевозок.

Фактически речь идет о создании современной транспортной артерии, которая изменит подход к путешествиям по Украине и за ее пределами. Пока о конкретных сроках строительства речь не идет – все зависит от результатов технико-экономического обоснования. Именно оно покажет, насколько быстро можно реализовать проект и какие ресурсы для этого нужны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" ввела остановку поездов и возможную эвакуацию пассажиров из-за роста угрозы обстрелов и рисков для инфраструктуры. Отмечается, что это решение повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится ждать тревогу даже под открытым небом.

