В Украине планируют ввести компенсацию за повреждение или уничтожение авто в результате войны: как это будет происходить

В Украине планируют ввести механизм компенсаций за повреждение или уничтожение автомобилей, пострадавших в результате боевых действий, вызванных военной агрессией Российской Федерации. Компенсации будут предоставляться гражданам и предприятиям, а приоритетное право на их получение будут иметь участники боевых действий и другие льготные категории.

Законопроект о предоставлении таких компенсаций находится на стадии доработки, с целью учета всех замечаний и предложений, высказанных профильным комитетом Верховной Рады Украины. Он предусматривает, что компенсационные выплаты будут предоставляться физическим лицам, предпринимателям и компаниям, транспорт которых был уничтожен или поврежден.

Компенсация за поврежденное или уничтоженное автомобильное транспортное средство должно предоставляться путем перечисления средств заявителю. Размер компенсации планируется устанавливать комиссионно в каждом случае отдельно с учетом стандартов и методик, а также других нормативных документов, позволяющих ввести эффективный и справедливый способ оценки автотранспорта и нанесенных ему повреждений.

Если автомобиль находился в общей собственности, компенсация выплачивается пропорционально размеру доли, принадлежащей соответствующему совладельцу. Это позволяет учитывать интересы всех владельцев транспортного средства и обеспечить справедливое распределение компенсации. Законопроектом предусмотрено, что приоритетное право на получение компенсации могут иметь

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

лица, призванные на военную службу при мобилизации на особый период;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью первой и второй групп.

После принятия решения комиссией по размеру компенсации, владелец автомобиля подписывает договор, по которому государство получает право требовать компенсации у страны-агрессора за причиненный материальный ущерб. Это позволяет не только поддержать пострадавших граждан и предприятия, но и обеспечить юридическую основу для возмещения убытков на международном уровне.

В настоящее время текст законопроекта предоставлен для ознакомления, а время рассмотрения в первой редакции еще не оглашено. В то же время, недавно вступило в силу постановление правительства, которым были обновлены подходы к регулированию отношений, связанных с предоставлением компенсации за уничтоженное жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, депутаты Верховной Рады предварительно приняли решение о выплате компенсаций за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. Это позволит украинцам, чья недвижимость была уничтожена в результате боевых действий, получить поддержку от государства.

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