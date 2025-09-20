В Украине пересчитали запасы полезных ископаемых: что с редкоземельными металлами

В Украине верифицировали и актуализировали данные о запасах критически важных минералов, включая редкоземельные металлы. Подсчеты провели по международной системе – не только чтобы уточнить данные, но и для удобства привлечения инвестиций.

Об этом в сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеонедра). Процедура, кстати, была связана не с "ресурсным соглашением" с США, а с выполнением "Плана Украины" по программе финансирования от ЕС Ukraine Facility.

"Украина является государством с уникальной минерально-сырьевой базой, богатство недр которой обусловлено особенностями геологического строения ее территории. Она является одним из ведущих мировых производителей ряда полезных ископаемых, в частности таких важных ресурсов, как марганец, титан и графит", – говорится в сообщении.

Редкоземельные металлы: главное о запасах

По результатам верификации был опубликован отчет, отдельный раздел которого посвящен редкоземельным металлам. Главный вывод ведомства такой:

"Украина имеет значительные ресурсы редких земель (TR₂O₃), хотя и не добывает их... Руды большинства месторождений Украины относятся к бедным, что затрудняет их вовлечение в эксплуатацию.", – говорится в документе.

Известны месторождения:

– традиционных типов (встречаются в других регионах):

связанные с карбонатитами – Новополтавское;

связанные с мариуполитами – Октябрьское.

– нетрадиционных типов (мировая редкость):

циркониевые и редкоземельно-циркониевые руды безнефелиновых сиенитов – Азовское и Ястребецкое;

и редкоземельно-циркониевые руды безнефелиновых сиенитов – Азовское и Ястребецкое; месторождение богатых руд цериевой группы, сложенных паризитом, кальцитом и флюоритом, в Приазовье – Петрово-Гнутовско (подобно таким месторождениям мирового класса, как Маунтин-Пас и Байан-Обо).

Также редкоземельные элементы в Украине встречаются внутри разных типов пород. В зависимости от того, с какой породой связано месторождение, выделяют разные разновидности минерализации:

цирконий-торий-редкоземельная минерализация – в гранитах, сиенитах и пегматитах (Николаевское и Сабаровское месторождения Приднепровья, Ястребецкое – Полесья, Успенское в Приазовье);

иттрий-редкоземельно-циркониевая – в щелочных сиенитах (Азовское, Анадольское, Петрово-Гнутовское месторождения);

уран-торий-итрий-ридиево-редкоземельая – в калиевых и натриевых метасоматитах (Лозоватское, Калиновское, Южное месторождения Кировоградского уранового рудного района, месторождение Балка Корабельная);

также Украине известны проявления редкоземельной минерализации, связанной с корами выветривания, а также монацитсодержащие россыпи (Волыно-Подольский и Приазовский районы).

"Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются запасы редких земель по трем месторождениям – Новополтавскому, Яструбецкому (участок Юго-Западный) и Анадольскому. В 2019 г. название Госбаланса "Итриевые лантаноиды и иттрий" изменено на "Руды редкоземельные", – указано в документе.

Напомним, в целом общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине может составлять 14,8 трлн долларов. При этом запасы в Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. К значительной части своих ископаемых Украина сейчас не имеет доступа – из-за оккупации Россией территорий, на который они находятся.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре-2025 США впервые сделали вклад в совместный с Украиной Инвестиционный фонд восстановления, созданный соглашением о полезных ископаемых. Украина удвоит внесенную США сумму, и стартовый капитал фонда составит $150 млн.

