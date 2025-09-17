Соглашение о недрах: США впервые сделали вклад в совместный с Украиной фонд

США впервые сделали вклад в совместный с Украиной Инвестиционный фонд восстановления, Украина удвоит эту сумму, поэтому стартовый капитал составляет $150 млн. Фонд уже начал работу и первыми будет финансировать проекты в энергетике, инфраструктуре и критических минералах.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад", – отметила она.

По словам министра экономики Алексея Соболева, это позволяет уже в начале работы поддержать первые проекты в сферах энергетики, инфраструктуры, критических минералов и углеводородов. В частности, это также создает основу для привлечения частных и международных инвесторов, что гарантирует реальные инвестиции, а не средства "на бумаге".

Фонд строится на принципе равенства. Украина и США берут на себя одинаковые финансовые обязательства, что демонстрирует общую ответственность, серьезность намерений и долгосрочную заинтересованность в развитии и восстановлении украинской экономики.

По словам Соболева, финансирование будет поступать траншами под конкретные инициативы уже в этом и следующем году, открывая путь к созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины. "Впереди еще много работы, но главное – мы уже перешли от договоренностей к практической реализации", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на послевоенное восстановление Украины нужно более $520 миллиардов, что почти равно трем годовым ВВП страны, и эта сумма определена на основе последнего отчета Всемирного банка. Власти уже работают над привлечением средств через международную помощь.

