В Украине переписали курс доллара 31 июля: сколько стоит валюта
В Украине 31 июля незначительно изменился наличный курс доллара. Так, американская валюта сейчас стоит 37,05/37,80 грн/$ (покупка/продажа). Курс на покупку по сравнению со вчера снизился на 10 копеек, на продажу не изменился.
Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.
Наибольший курс доллара на покупку среди украинских банков определили:
- Креди Агриколь Банк –37,30 грн/$;
- ПУМБ – 37,25 грн/$.
В свою очередь, наименьшую стоимость валюты на покупку определили Ощадбанк и Укргазбанк – 36,80 грн/$. На продажу самый большой курс установили:
- Креди Агриколь Банк – 38,30 грн/$;
- Ощадбанк, Укрэксимбанк – 37,80 грн/$.
При этом наименьшую стоимость доллара на продажу опубликовал ПриватБанк – 37,55 грн/$.
Как изменится курс доллара на этой неделе?
В Украине в начале августа на наличном рынке сохранятся все имеющиеся тренды, сформированные еще во второй половине июня, рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. В частности, "коридор" допустимых валютных колебаний будет на уровне 37-38 грн/$.
OBOZREVATEL ранее писал о том, что обновленная стратегия НБУ предполагает переход от фиксированного курса доллара к плавающему.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!