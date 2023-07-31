В Украине переписали курс доллара 31 июля: сколько стоит валюта

В Украине 31 июля незначительно изменился наличный курс доллара. Так, американская валюта сейчас стоит 37,05/37,80 грн/$ (покупка/продажа). Курс на покупку по сравнению со вчера снизился на 10 копеек, на продажу не изменился.

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Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Наибольший курс доллара на покупку среди украинских банков определили:

Креди Агриколь Банк –37,30 грн/$;

ПУМБ – 37,25 грн/$.

В свою очередь, наименьшую стоимость валюты на покупку определили Ощадбанк и Укргазбанк – 36,80 грн/$. На продажу самый большой курс установили:

Креди Агриколь Банк – 38,30 грн/$;

Ощадбанк, Укрэксимбанк – 37,80 грн/$.

При этом наименьшую стоимость доллара на продажу опубликовал ПриватБанк – 37,55 грн/$.

Как изменится курс доллара на этой неделе?

В Украине в начале августа на наличном рынке сохранятся все имеющиеся тренды, сформированные еще во второй половине июня, рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. В частности, "коридор" допустимых валютных колебаний будет на уровне 37-38 грн/$.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что обновленная стратегия НБУ предполагает переход от фиксированного курса доллара к плавающему.

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