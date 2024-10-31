В Украине ожидается ускоренный рост цен: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает ускорения роста цен. Согласно обновленному прогнозу регулятора, до конца 2024 года инфляция достигнет уровня 9,7% – в то время, как в июле этот показатель оценивался в 8,5%. Это означает, что цены на товары и услуги в Украине будут расти быстрее, чем предполагалось ранее.

Видео дня

Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе регулятора. Согласно ему, в грядущие месяцы ценовое давление будет сохраняться, среди прочего, из-за:

расширения бюджетных расходов;

высоких темпов роста заработных плат;

увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.

"В результате инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: весной 2025 года инфляция начнет замедляться. Этому, подчеркивается, будут способствовать:

взвешенная монетарная политика НБУ;

ослабление внешнего ценового давления;

улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.

"Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года. И ее приведение к цели 5% в 2026 году", – отметили в регуляторе.

НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 13%

В то же время, НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 13% – на фоне ощутимого роста инфляции. Регулятор рассчитывает, что вместе с поддержанием устойчивости валютного рынка это решение позволит сохранить контроль над, собственно, инфляционными ожиданиями.

Там отметили: также ожидается, что сохранение учетной ставки на прежнем уровне поможет замедлить инфляцию в 2025 году – "и вернуть ее к цели 5%".

"С целью поддержания устойчивости валютного рынка, приведения инфляции к цели в течение следующих лет и сохранения контроля над инфляционными ожиданиями Правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 13%", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в НБУ ожидают, что на текущем уровне учетная ставка будет находиться в течение длительного времени. Так, отметили там, "обновленный прогноз предполагает удержание ... на уровне 13%, по меньшей мере до лета 2025 года".

"В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику. И применять дополнительные монетарные меры", – резюмировали там.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, народные депутат поддержали в 1-м чтении законопроект о госбюджете Украины на 2025 год с большим дефицитом и заморозкой соцстандартов (включая минимальную пенсию). "За" – 247 голосов. Приоритетом в документе определены оборона и безопасность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!