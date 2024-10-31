НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне: причины решения

Национальный банк Украины (НБУ) сохранило учетную ставку на прежнем уровне 13%. Регулятор рассчитывает, что вместе с поддержанием устойчивости валютного рынка это решение позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: также ожидается, что сохранение учетной ставки на прежнем уровне поможет замедлить инфляцию в 2025 году – "и вернуть ее к цели 5%".

"С целью поддержания устойчивости валютного рынка, приведения инфляции к цели в течение следующих лет и сохранения контроля над инфляционными ожиданиями Правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 13%", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в регуляторе, за последние месяцы инфляция ожидаемо росла – но "несколько более быстрым темпом, чем прогнозировалось". Так:

В сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6% год к году.

В октябре, по оценкам, инфляция продолжила расти.

При этом подчеркивается, в последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться. В частности, из-за:

"дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров";

расширения бюджетных расходов;

высоких темпы роста заработных плат;

увеличение энергодефицита в отопительный сезон.

В то же время обновленный прогноз НБУ предусматривает, что в 2024 году инфляция ускорится до 9,7%. Однако

уже в конце 2025 года замедлится до 6,9%;

вернется к 5% в 2026 году.

"Для противодействия ценовому давлению НБУ с июля приостановил смягчение процентной политики. Это поддержало интерес к гривневым сбережениям, ставки по которым обеспечивают надлежащую защиту от инфляционного обесценения. Так, осенью возобновился приток срочных депозитов населения в гривне, в дальнейшем увеличивались вложения в ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов. – Ред.) в национальной валюте", – рассказали в регуляторе.

Вместе с тем, отметили там, защита гривневых сбережений от инфляции остается одной из ключевых задач НБУ. Ведь это будет способствовать:

Ограничению давления на валютном рынке.

Сохранению международных резервов.

"НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания", – заверили в Нацбанке.

Учетную ставку "зафиксируют"?

Вместе с тем в НБУ ожидают, что на текущем уровне учетная ставка будет находиться в течение длительного времени. Так, отметили там, "обновленный прогноз предполагает удержание ... на уровне 13%, по меньшей мере, до лета 2025 года".

"В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику. И применять дополнительные монетарные меры", – резюмировали там.

Учетная ставка и ее производные – это, по сути, стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты и тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки обычно сигнализирует о замедлении потребительской инфляции.

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