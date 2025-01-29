Украинцам назвали курс доллара до конца 2025 года: чего ожидать

В Украине по итогам 2025 году ожидается рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, "заложенный" в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар. Международный валютный фонд (МВФ) придерживается аналогичных расчетов.

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Основные прогнозы курса доллара на 2025 год собрал OBOZ.UA. В частности, о возможном росте курса сообщил аналитики ICU. Они отметили: по сравнению с декабрем-2024, в начале января-2025 общий спрос на валюту уменьшился, но в целом, остается выше, чем в среднем в течение прошлого года.

"По нашему мнению, в ближайшее время НБУ будет позволять курсу гривни колебаться недалеко от текущего уровня, постепенно уменьшая давление на курс за счет повышенных интервенций. Стабилизация курса будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ. Так что мы ожидаем подорожание доллара в январе не выше 42,5 грн/долл. Общая тенденция к ослаблению гривни небольшими шагами будет сохраняться в течение года, мы ожидаем курс ориентировочно на уровне 46 грн/долл. на конец этого года", – отмечают аналитики.

В свою очередь Кабинет министров прогнозируют средний курс доллара на следующий год около 45 грн/долл. Указанный прогноз – среднее за год значение. То есть в начале года ожидать резкой девальвации не следует, она будет происходить постепенно.

Для сравнения: 2024 год начался с курсом в 37,55 грн/долл., а по состоянию на 31 декабря "бакс" уже стоит 42,03 грн (данные НБУ). То есть в 2024-м произошла девальвация гривни на 11,8%. Для того чтобы достичь курса 45 грн/долл. в этом году, гривня должна девальвировать еще на 7,1%.

МВФ в декабрьском обзоре также спрогнозировал среднегодовой курс в 2025 году на уровне 45 грн/долл. А еще через год МВФ ожидает доллара в Украине уже по 46,8 грн/долл. Этот прогноз основан на существующих обстоятельствах и может быть пересмотрен в случае, если, например, закончится война, что повлечет за собой значительные изменения и для валютного рынка.

К слову, правительство в Бюджетной резолюции на три года тоже ожидает в 2026-м подорожания доллара в среднем за год до 46,5 грн/долл. Однако уже в 2027-м ожидается ревальвация (укрепление) гривни до 46,4 грн/долл.

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