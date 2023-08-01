В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта

Утром 1 августа украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37/37,6 грн (в покупке/в продаже). Это на 5 коп. дешевле в покупке и на 20 в продаже, чем днем ранее.

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Среди крупных банков дороже всего покупают американскую валюту ПУМБ и Креди Агриколь Банк – по 37 грн. За ними:

Укргазбанк – 36,9 грн;

Райффайзен Банк – 36,8 грн.

Самый низкий курс установили в OTP Bank – 36,5 грн. А кроме того:

ПриватБанк – 36,72 грн;

Укрэксимбанк – 36,85 грн.

Продает доллар дороже всего Креди Агриколь Банк – по 38 грн. А кроме того:

ПУМБ – 37,75 грн;

Райффайзен Банк – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 37,65 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн.

Дешевле всего – ПриватБанк, 37,32 грн. А также OTP Bank – 37,35 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке установили курс 37,2/37,4 грн (в покупке/в продаже). Это:

на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 20 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс будет в августе

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в начале августа на валютном рынке Украины будут сохранятся тренды, сформированные еще во второй половине июня. Соответственно, резких изменений наличного курса доллара в какую-либо сторону ожидать не следует.

По его прогнозу, стоимость американской валюты на протяжении всего этого месяца будет составлять 37-38 грн. Текущие курсовые колебания же будут незначительными и составят 10-30 копеек.

В то же время, заметил он, осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют. В частности, уже в сентябре-начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ же ранее заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара еще до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

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