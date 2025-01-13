В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта в банках

За выходные курс наличного доллара в украинских банках претерпел незначительные изменения. Так, в полдень понедельника 13 января они определили его в средние 42,23/42,95 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 10 января.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,95-43,15 грн. Так:

ПриватБанк – 42,98 грн;

Ощадбанк – 42,95 грн;

ПУМБ – 43 грн;

Райффайзен Банк – 42,9 грн;

Сенс Банк – 42,95 грн;

Универсал Банк – 43,15 грн;

Укрсиббанк – 42,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,99 грн.

Покупают же они ее по 42-42,38 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,38 грн;

Ощадбанк – 42,25 грн;

ПУМБ – 42,3 грн;

Райффайзен Банк – 42 грн;

Сенс Банк – 42,3 грн;

Универсал Банк – 42,15 грн;

Укрсиббанк – 42,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 42,53/42,99 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже в покупке, но на 2 коп. дешевле в продаже.

Банки готовятся менять курс доллара

В целом же, в банковском секторе ожидают, что в период с 13 по 19 января курс доллара будет находиться в пределах 42-42,8 грн – как в банках, так и в обменниках. Таким образом:

в банках ожидается удешевление стоимости валюты как в покупке, так и в продаже;

такие же процессы будут происходить в обменниках.

"Валютный рынок будет находиться под защитой регулятора, который будет внимательно отслеживать основные тренды и при необходимости утихомирит избыточный спрос через механизм валютных интервенций. НБУ и дальше будет пытаться унимать спрос на валюту и, соответственно, рост курса – ведь курс напрямую влияет на уровень инфляции", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – в АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту, а комиссию за это взимать не будут.

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